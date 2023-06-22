Зарплата рабочих на Челябинском тракторном заводе превысила 90 тысяч. Фото

23 июня 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предприятия предложили высокую зарплату и широкий соцпакет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата производственных рабочих на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске в мае превысила 90 тысяч рублей. Как URA.RU сообщила и. о. гендиректора Елена Тихомирова, завод продолжает массовый набор кадров. «Наше предприятие сегодня интенсивно развивается и обновляется: ведется техперевооружение производственных площадок, приходит много молодых работников. Создаем условия для карьерного роста и развития молодежи», — отметила URA.RU Тихомирова. В основном нужны рабочие: операторы станков с программным управлением слесари, кузнецы-штамповщики и токари. В то же время есть потребность в программистах, специалистах по снабжению, контролерах ОТК. Кроме роста зарплаты, специалистам предлагают полный соцпакет. На предприятии отметили, что ведут работу по его расширению, обеспечивают сотрудникам различные льготы. Взрослым на предприятии дают возможность пройти переподготовку и получить новую специальность. Студентов приглашают на оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Иногородним компенсируют транспортные расходы, траты на съем жилья, предоставляют общежитие. На предприятии требуются не только рабочие, но и инженеры Фото: пресс-служба завода «ЧТЗ-Уралтрак» Зарплата специалистов рабочих профессий превысила 90 тысяч рублей Фото: пресс-служба завода «ЧТЗ-Уралтрак»

Зарплата производственных рабочих на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске в мае превысила 90 тысяч рублей. Как URA.RU сообщила и. о. гендиректора Елена Тихомирова, завод продолжает массовый набор кадров. «Наше предприятие сегодня интенсивно развивается и обновляется: ведется техперевооружение производственных площадок, приходит много молодых работников. Создаем условия для карьерного роста и развития молодежи», — отметила URA.RU Тихомирова. В основном нужны рабочие: операторы станков с программным управлением слесари, кузнецы-штамповщики и токари. В то же время есть потребность в программистах, специалистах по снабжению, контролерах ОТК. Кроме роста зарплаты, специалистам предлагают полный соцпакет. На предприятии отметили, что ведут работу по его расширению, обеспечивают сотрудникам различные льготы. Взрослым на предприятии дают возможность пройти переподготовку и получить новую специальность. Студентов приглашают на оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Иногородним компенсируют транспортные расходы, траты на съем жилья, предоставляют общежитие.