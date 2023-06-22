22 июня 2023

Зарплата рабочих на Челябинском тракторном заводе превысила 90 тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Сотрудникам предприятия предложили высокую зарплату и широкий соцпакет Фото:

Зарплата производственных рабочих на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске в мае превысила 90 тысяч рублей. Как URA.RU сообщила и. о. гендиректора Елена Тихомирова, завод продолжает массовый набор кадров.

«Наше предприятие сегодня интенсивно развивается и обновляется: ведется техперевооружение производственных площадок, приходит много молодых работников. Создаем условия для карьерного роста и развития молодежи», — отметила URA.RU Тихомирова.

В основном нужны рабочие: операторы станков с программным управлением слесари, кузнецы-штамповщики и токари. В то же время есть потребность в программистах, специалистах по снабжению, контролерах ОТК.

Кроме роста зарплаты, специалистам предлагают полный соцпакет. На предприятии отметили, что ведут работу по его расширению, обеспечивают сотрудникам различные льготы.

Взрослым на предприятии дают возможность пройти переподготовку и получить новую специальность. Студентов приглашают на оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Иногородним компенсируют транспортные расходы, траты на съем жилья, предоставляют общежитие.

На предприятии требуются не только рабочие, но и инженеры
На предприятии требуются не только рабочие, но и инженеры
Фото:
Зарплата специалистов рабочих профессий превысила 90 тысяч рублей
Зарплата специалистов рабочих профессий превысила 90 тысяч рублей
Фото:

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Зарплата производственных рабочих на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске в мае превысила 90 тысяч рублей. Как URA.RU сообщила и. о. гендиректора Елена Тихомирова, завод продолжает массовый набор кадров. «Наше предприятие сегодня интенсивно развивается и обновляется: ведется техперевооружение производственных площадок, приходит много молодых работников. Создаем условия для карьерного роста и развития молодежи», — отметила URA.RU Тихомирова. В основном нужны рабочие: операторы станков с программным управлением слесари, кузнецы-штамповщики и токари. В то же время есть потребность в программистах, специалистах по снабжению, контролерах ОТК. Кроме роста зарплаты, специалистам предлагают полный соцпакет. На предприятии отметили, что ведут работу по его расширению, обеспечивают сотрудникам различные льготы. Взрослым на предприятии дают возможность пройти переподготовку и получить новую специальность. Студентов приглашают на оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Иногородним компенсируют транспортные расходы, траты на съем жилья, предоставляют общежитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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