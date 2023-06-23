23 июня 2023

На соревнованиях в Перми назовут лучших специалистов скорой помощи

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
В Перми пройдут соревнования среди сотрудников скорой медицинской помощи Фото:

В Перми 27 июня пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнования посвящены 300-летию Перми, для участия заявилось 15 команд, 90 специалистов скорой медицинской помощи. Оценивать знания и навыки медиков будут более 30 судей», — написано в посте.

По данным ведомства, финальный блок соревнований будет состоять из трех этапов: двух частей ситуационной задачи, а также базовой сердечно-легочной реанимации, которая впервые пройдет в формате «Ралли», по принципу выбывания.

«Победит не только самый профессиональный, но и самый выносливый, а здоровье для специалиста скорой помощи очень важная составляющая профессиональных компетенций», — уточнили в ведомстве.

Ранее минздрав Пермского края сообщал, что бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты), а на ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты.

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В Перми 27 июня пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Соревнования посвящены 300-летию Перми, для участия заявилось 15 команд, 90 специалистов скорой медицинской помощи. Оценивать знания и навыки медиков будут более 30 судей», — написано в посте. По данным ведомства, финальный блок соревнований будет состоять из трех этапов: двух частей ситуационной задачи, а также базовой сердечно-легочной реанимации, которая впервые пройдет в формате «Ралли», по принципу выбывания. «Победит не только самый профессиональный, но и самый выносливый, а здоровье для специалиста скорой помощи очень важная составляющая профессиональных компетенций», — уточнили в ведомстве. Ранее минздрав Пермского края сообщал, что бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты), а на ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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