На соревнованиях в Перми назовут лучших специалистов скорой помощи

24 июня 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Перми пройдут соревнования среди сотрудников скорой медицинской помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 27 июня пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Соревнования посвящены 300-летию Перми, для участия заявилось 15 команд, 90 специалистов скорой медицинской помощи. Оценивать знания и навыки медиков будут более 30 судей», — написано в посте. По данным ведомства, финальный блок соревнований будет состоять из трех этапов: двух частей ситуационной задачи, а также базовой сердечно-легочной реанимации, которая впервые пройдет в формате «Ралли», по принципу выбывания. «Победит не только самый профессиональный, но и самый выносливый, а здоровье для специалиста скорой помощи очень важная составляющая профессиональных компетенций», — уточнили в ведомстве. Ранее минздрав Пермского края сообщал, что бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты), а на ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты.

В Перми 27 июня пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Соревнования посвящены 300-летию Перми, для участия заявилось 15 команд, 90 специалистов скорой медицинской помощи. Оценивать знания и навыки медиков будут более 30 судей», — написано в посте. По данным ведомства, финальный блок соревнований будет состоять из трех этапов: двух частей ситуационной задачи, а также базовой сердечно-легочной реанимации, которая впервые пройдет в формате «Ралли», по принципу выбывания. «Победит не только самый профессиональный, но и самый выносливый, а здоровье для специалиста скорой помощи очень важная составляющая профессиональных компетенций», — уточнили в ведомстве. Ранее минздрав Пермского края сообщал, что бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты), а на ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты.