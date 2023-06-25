В Перми краевая библиотека открывает читальный зал под открытым небом

26 июня 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

В Перми открывается читальный зал под открытым небом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская краевая библиотека имени Горького открывает для посетителей летний читальный зал под открытым небом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Летний читальный зал будет доступен для посетителей „Горьковки“ с 26 июня по 3 августа с понедельника по четверг с 12 до 16 часов. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа библиотеки», — написано на сайте. В летнем читальном зале пермяки, как указано на сайте, смогут брать свежие газеты и знакомиться с выставками книг. Также организаторы запланировали акцию «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. По информации сайта краевого правительства, посетить летнюю площадку можно без читательского билета. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — Чердынь, Губаха и Чайковский получат по пять миллионов рублей на модернизацию детских библиотек. На эти деньги купят книги, оргтехнику, игровые приставки, VR-очки, шлемы виртуальной реальности и переоборудуют помещения.

Пермская краевая библиотека имени Горького открывает для посетителей летний читальный зал под открытым небом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Летний читальный зал будет доступен для посетителей „Горьковки“ с 26 июня по 3 августа с понедельника по четверг с 12 до 16 часов. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа библиотеки», — написано на сайте. В летнем читальном зале пермяки, как указано на сайте, смогут брать свежие газеты и знакомиться с выставками книг. Также организаторы запланировали акцию «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. По информации сайта краевого правительства, посетить летнюю площадку можно без читательского билета. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — Чердынь, Губаха и Чайковский получат по пять миллионов рублей на модернизацию детских библиотек. На эти деньги купят книги, оргтехнику, игровые приставки, VR-очки, шлемы виртуальной реальности и переоборудуют помещения.