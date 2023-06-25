25 июня 2023
24 июня 2023

В Перми краевая библиотека открывает читальный зал под открытым небом

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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, библиотека, читальный зал, книги, полиграфия, книжная полка
В Перми открывается читальный зал под открытым небом Фото:

Пермская краевая библиотека имени Горького открывает для посетителей летний читальный зал под открытым небом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Летний читальный зал будет доступен для посетителей „Горьковки“ с 26 июня по 3 августа с понедельника по четверг с 12 до 16 часов. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа библиотеки», — написано на сайте.

В летнем читальном зале пермяки, как указано на сайте, смогут брать свежие газеты и знакомиться с выставками книг. Также организаторы запланировали акцию «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. По информации сайта краевого правительства, посетить летнюю площадку можно без читательского билета.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — Чердынь, Губаха и Чайковский получат по пять миллионов рублей на модернизацию детских библиотек. На эти деньги купят книги, оргтехнику, игровые приставки, VR-очки, шлемы виртуальной реальности и переоборудуют помещения.

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Пермская краевая библиотека имени Горького открывает для посетителей летний читальный зал под открытым небом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Летний читальный зал будет доступен для посетителей „Горьковки“ с 26 июня по 3 августа с понедельника по четверг с 12 до 16 часов. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа библиотеки», — написано на сайте. В летнем читальном зале пермяки, как указано на сайте, смогут брать свежие газеты и знакомиться с выставками книг. Также организаторы запланировали акцию «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. По информации сайта краевого правительства, посетить летнюю площадку можно без читательского билета. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — Чердынь, Губаха и Чайковский получат по пять миллионов рублей на модернизацию детских библиотек. На эти деньги купят книги, оргтехнику, игровые приставки, VR-очки, шлемы виртуальной реальности и переоборудуют помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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