25 июня 2023

В суд направлено дело пермяка, получившего по почте полкилограмма наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Получатель посылки может сесть на 20 лет Фото:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против пермяка, которому из Испании по почте прислали около половины килограмма гашиша и гашишного масла. Дело рассмотрит Мотовилихинский суд Перми, сообщили в надзорном ведомстве.

«Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что контрабанду пресекли сотрудники пермской таможни и УФСБ. 30-летнего мужчину силовики задержали во время получения посылки из Испании.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение против пермяка, которому из Испании по почте прислали около половины килограмма гашиша и гашишного масла. Дело рассмотрит Мотовилихинский суд Перми, сообщили в надзорном ведомстве. «Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что контрабанду пресекли сотрудники пермской таможни и УФСБ. 30-летнего мужчину силовики задержали во время получения посылки из Испании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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