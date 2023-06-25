В суд направлено дело пермяка, получившего по почте полкилограмма наркотиков

26 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Получатель посылки может сесть на 20 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура утвердила обвинительное заключение против пермяка, которому из Испании по почте прислали около половины килограмма гашиша и гашишного масла. Дело рассмотрит Мотовилихинский суд Перми, сообщили в надзорном ведомстве. «Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что контрабанду пресекли сотрудники пермской таможни и УФСБ. 30-летнего мужчину силовики задержали во время получения посылки из Испании.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против пермяка, которому из Испании по почте прислали около половины килограмма гашиша и гашишного масла. Дело рассмотрит Мотовилихинский суд Перми, сообщили в надзорном ведомстве. «Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что контрабанду пресекли сотрудники пермской таможни и УФСБ. 30-летнего мужчину силовики задержали во время получения посылки из Испании.