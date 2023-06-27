Пермяк взыскал с Минфина РФ компенсацию за незаконное уголовное преследование

28 июня 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с Минфина РФ в пользу истца 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чусовской городской суд взыскал с Министерства финансов РФ компенсацию за незаконное уголовное преследование в пользу жителя Пермского края. Его обвинили в совершении четырех преступлений и заключили под стражу. Позже он был оправдан и обратился в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда. «Истец находился под стражей, был ограничен в личной свободе, принимал участие в следственных действиях, что причиняло ему нравственные страдания, был ограничен в правах, что отразилось на его личной жизни и здоровье. В результате был оправдан, обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил частично», — сообщается на сайте Чусовского городского суда. Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу истца 30 тысяч рублей, в остальных требованиях было отказано. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.

Чусовской городской суд взыскал с Министерства финансов РФ компенсацию за незаконное уголовное преследование в пользу жителя Пермского края. Его обвинили в совершении четырех преступлений и заключили под стражу. Позже он был оправдан и обратился в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда. «Истец находился под стражей, был ограничен в личной свободе, принимал участие в следственных действиях, что причиняло ему нравственные страдания, был ограничен в правах, что отразилось на его личной жизни и здоровье. В результате был оправдан, обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил частично», — сообщается на сайте Чусовского городского суда. Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу истца 30 тысяч рублей, в остальных требованиях было отказано. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.