Пермяк взыскал с Минфина РФ компенсацию за незаконное уголовное преследование

Чусовской городской суд взыскал с Министерства финансов РФ компенсацию за незаконное уголовное преследование в пользу жителя Пермского края. Его обвинили в совершении четырех преступлений и заключили под стражу. Позже он был оправдан и обратился в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда.
«Истец находился под стражей, был ограничен в личной свободе, принимал участие в следственных действиях, что причиняло ему нравственные страдания, был ограничен в правах, что отразилось на его личной жизни и здоровье. В результате был оправдан, обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил частично», — сообщается на сайте Чусовского городского суда.
Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу истца 30 тысяч рублей, в остальных требованиях было отказано. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.
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