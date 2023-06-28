Зеленский намекнул, что Украина готова пойти на требования НАТО ради членства

Украина будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Эта доктрина [для членства страны в НАТО] должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем — и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас украинское общество нуждается в подобной трансформации. Президент уточнил, что 28 июня предложил Верховной Раде основные ориентиры доктрины.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо дать поблажки для вступления в НАТО. В Европарламенте призывали альянс пригласить Киев в состав военно-политического блока. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку не в состоянии выполнить условия для этого.
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