Зеленский намекнул, что Украина готова пойти на требования НАТО ради членства

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Украину ждет новая доктрина, заявил Владимир Зеленский Фото:

Украина будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Эта доктрина [для членства страны в НАТО] должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем — и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас украинское общество нуждается в подобной трансформации. Президент уточнил, что 28 июня предложил Верховной Раде основные ориентиры доктрины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо дать поблажки для вступления в НАТО. В Европарламенте призывали альянс пригласить Киев в состав военно-политического блока. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку не в состоянии выполнить условия для этого.

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Украина будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Эта доктрина [для членства страны в НАТО] должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем — и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас украинское общество нуждается в подобной трансформации. Президент уточнил, что 28 июня предложил Верховной Раде основные ориентиры доктрины. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо дать поблажки для вступления в НАТО. В Европарламенте призывали альянс пригласить Киев в состав военно-политического блока. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку не в состоянии выполнить условия для этого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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