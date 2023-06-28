Волонтеры поискового отряда «Прорыв» в первом часу ночи 29 июня нашли тело шестилетнего Далера Бобиева, которого искали в Екатеринбурге с 26 июня в заброшенном здании. Как отмечают спасатели, они почувствовали стойкий запах возле помещения.
«В первом часу ночи одна из наших поисковых групп в заброшенном здании обнаружила стойкий запах. На место были вызваны кинологи и полицейские. После нам сообщили, что Далер Бобиев погиб», — подписали волонтеры видео, которое опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Представители отряда приносят соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
По данным ГУ МВД по Свердловской области, тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга. Силовики заявляют, что опекун мальчика Вероника Наумова скрыла факт гибели Далера от сотрудников опеки. По данным регионального Следственного комитета, ребенок умер несколько месяцев назад.
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