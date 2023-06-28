28 июня 2023

В Екатеринбурге волонтеры показали место, где нашли тело Далера Бобиева. Видео

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Проблемная дорога на Химмаш. Екатеринбург , гаражи
Тело Далера Бобиева, по данным МВД, нашли в гаражном комплексе (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» в первом часу ночи 29 июня нашли тело шестилетнего Далера Бобиева, которого искали в Екатеринбурге с 26 июня в заброшенном здании. Как отмечают спасатели, они почувствовали стойкий запах возле помещения.

«В первом часу ночи одна из наших поисковых групп в заброшенном здании обнаружила стойкий запах. На место были вызваны кинологи и полицейские. После нам сообщили, что Далер Бобиев погиб», — подписали волонтеры видео, которое опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Представители отряда приносят соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга. Силовики заявляют, что опекун мальчика Вероника Наумова скрыла факт гибели Далера от сотрудников опеки. По данным регионального Следственного комитета, ребенок умер несколько месяцев назад.

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Волонтеры поискового отряда «Прорыв» в первом часу ночи 29 июня нашли тело шестилетнего Далера Бобиева, которого искали в Екатеринбурге с 26 июня в заброшенном здании. Как отмечают спасатели, они почувствовали стойкий запах возле помещения. «В первом часу ночи одна из наших поисковых групп в заброшенном здании обнаружила стойкий запах. На место были вызваны кинологи и полицейские. После нам сообщили, что Далер Бобиев погиб», — подписали волонтеры видео, которое опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Представители отряда приносят соболезнования родным и близким погибшего мальчика. По данным ГУ МВД по Свердловской области, тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга. Силовики заявляют, что опекун мальчика Вероника Наумова скрыла факт гибели Далера от сотрудников опеки. По данным регионального Следственного комитета, ребенок умер несколько месяцев назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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