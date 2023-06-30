В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали посетителей

В ТРК «Семья» ложно сработала пожарная сигнализация
В ТРК «Семья» в Перми эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Эвакуация из ТРК „Семья“. Кажется никто не пострадал. Запускают всех обратно», — рассказал корреспондент.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о сработке пожарной сигнализации. «По прибытии было установлено, что вызов ложный», — подчеркнули в ведомстве.
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