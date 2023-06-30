30 июня 2023

В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ТРК «Семья» ложно сработала пожарная сигнализация Фото:

В ТРК «Семья» в Перми эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Эвакуация из ТРК „Семья“. Кажется никто не пострадал. Запускают всех обратно», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о сработке пожарной сигнализации. «По прибытии было установлено, что вызов ложный», — подчеркнули в ведомстве.

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В ТРК «Семья» в Перми эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Эвакуация из ТРК „Семья“. Кажется никто не пострадал. Запускают всех обратно», — рассказал корреспондент. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о сработке пожарной сигнализации. «По прибытии было установлено, что вызов ложный», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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