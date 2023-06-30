30 июня 2023

Прохожие в Челябинске нашли на улице четырехлетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, мальчик с рюкзаком
Ребенок рассказал, что гулял с дедушкой и потерялся Фото:

В Челябинске на улице Чичерина прохожие обнаружили четырехлетнего мальчика, который гулял без взрослых. Ребенка доставили в полицию, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мальчика на улице нашла прохожая, которая завела его в магазин „Магнит“, а уже оттуда вызвали полицию. Ребенку четыре года, он опрятно одет. Он рассказал, что гулял с дедушкой и потерялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

Там добавили, что ребенок находится в отделе полиции «Курчатовский». Его родственников просят позвонить по телефону 02.

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В Челябинске на улице Чичерина прохожие обнаружили четырехлетнего мальчика, который гулял без взрослых. Ребенка доставили в полицию, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Мальчика на улице нашла прохожая, которая завела его в магазин „Магнит“, а уже оттуда вызвали полицию. Ребенку четыре года, он опрятно одет. Он рассказал, что гулял с дедушкой и потерялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. Там добавили, что ребенок находится в отделе полиции «Курчатовский». Его родственников просят позвонить по телефону 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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