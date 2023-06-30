Прохожие в Челябинске нашли на улице четырехлетнего мальчика

Ребенок рассказал, что гулял с дедушкой и потерялся
В Челябинске на улице Чичерина прохожие обнаружили четырехлетнего мальчика, который гулял без взрослых. Ребенка доставили в полицию, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Мальчика на улице нашла прохожая, которая завела его в магазин „Магнит“, а уже оттуда вызвали полицию. Ребенку четыре года, он опрятно одет. Он рассказал, что гулял с дедушкой и потерялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.
Там добавили, что ребенок находится в отделе полиции «Курчатовский». Его родственников просят позвонить по телефону 02.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.