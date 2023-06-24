В Совбезе Белоруссии назвали мятеж Пригожина «подарком Западу»

Совбез Белоруссии считает любую провокацию и внутренний конфликт в РФ подарком Западу
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин пошел в мятеж против РФ после опровержения его слов в Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Любой внутренний конфликт или провокация в России являются «подарком Западу». Об этом заявили в Совете безопасности Белоруссии.

«Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективном Западу. <…> Не было ничего страшнее в истории России, чем смута — разрушительная и бессмысленная по своей сути», — передает заявление Совбеза республики пресс-служба МИД Белоруссии на своем официальном сайте. В заявлении отмечается, что коллективный Запад не упустит шанс возглавить конфликт.

В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в том, что они якобы нанесли удары по позициям его отрядов. Ведомство в свою очередь опровергло это заявление. После этого Пригожин приказал своим бойцам пойти в мятеж. Ночью 24 июня они уже зашли в Ростов-на-Дону.

Из-за мятежа Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело против него. Президент России Владимир Путин заявил, что действия Пригожина — это удар в спину РФ.

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Любой внутренний конфликт или провокация в России являются «подарком Западу». Об этом заявили в Совете безопасности Белоруссии. «Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективном Западу. <…> Не было ничего страшнее в истории России, чем смута — разрушительная и бессмысленная по своей сути», — передает заявление Совбеза республики пресс-служба МИД Белоруссии на своем официальном сайте. В заявлении отмечается, что коллективный Запад не упустит шанс возглавить конфликт. В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в том, что они якобы нанесли удары по позициям его отрядов. Ведомство в свою очередь опровергло это заявление. После этого Пригожин приказал своим бойцам пойти в мятеж. Ночью 24 июня они уже зашли в Ростов-на-Дону. Из-за мятежа Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело против него. Президент России Владимир Путин заявил, что действия Пригожина — это удар в спину РФ.
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Ссылки по теме
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