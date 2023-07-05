На трассе под Екатеринбургом водитель выехал на встречку и устроил ДТП с двумя погибшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Голубые озера. Курган , голубые озера, дпс
В аварии на 85-километре ЕКАД погибли два человека Фото:

На 85 километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. В результате аварии оба водителя погибли на месте, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Lada Granta, двигаясь по ЕКАДу, выехал на участок с односторонним движением и врезался в Mazda-6. В результате ДТП 66-летний водитель Lada Granta и 28-летняя женщина-водитель Mazda-6 от полученных травм скончались на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 21 час 5 июля. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призвали водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 85 километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. В результате аварии оба водителя погибли на месте, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lada Granta, двигаясь по ЕКАДу, выехал на участок с односторонним движением и врезался в Mazda-6. В результате ДТП 66-летний водитель Lada Granta и 28-летняя женщина-водитель Mazda-6 от полученных травм скончались на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21 час 5 июля. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призвали водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...