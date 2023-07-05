На 85 километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. В результате аварии оба водителя погибли на месте, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Lada Granta, двигаясь по ЕКАДу, выехал на участок с односторонним движением и врезался в Mazda-6. В результате ДТП 66-летний водитель Lada Granta и 28-летняя женщина-водитель Mazda-6 от полученных травм скончались на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 21 час 5 июля. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призвали водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
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