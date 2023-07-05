05 июля 2023

Свердловские хирурги удалили опухоль весом в несколько килограммов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирурги удали опухоль весом 3,5 кг
Хирурги удали опухоль весом 3,5 кг Фото:

В Свердловской областной клинической больницы №1 врачи прооперировали 54-летнюю жительницу Красноуральска с редкой злокачественной опухолью брюшной полости. Вес новообразования составлял три с половиной килограмма. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Злокачественное новообразование у пациентки было признано неоперабельным. Позже врачебный консилиум провел дополнительные исследования. По результатам диагностики было принято решение удалить опухоль, вес которой оставлял 3,5 кг. У жительницы Красноуральска успешно удалили злокачественное новообразование. Пациентка поблагодарила врачей за проделанную работу», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что у 67-летней свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль. Женщина жила с новообразованием 50 лет, пока оно не начало расти.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской областной клинической больницы №1 врачи прооперировали 54-летнюю жительницу Красноуральска с редкой злокачественной опухолью брюшной полости. Вес новообразования составлял три с половиной килограмма. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Злокачественное новообразование у пациентки было признано неоперабельным. Позже врачебный консилиум провел дополнительные исследования. По результатам диагностики было принято решение удалить опухоль, вес которой оставлял 3,5 кг. У жительницы Красноуральска успешно удалили злокачественное новообразование. Пациентка поблагодарила врачей за проделанную работу», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что у 67-летней свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль. Женщина жила с новообразованием 50 лет, пока оно не начало расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...