Свердловские хирурги удалили опухоль весом в несколько килограммов

В Свердловской областной клинической больницы №1 врачи прооперировали 54-летнюю жительницу Красноуральска с редкой злокачественной опухолью брюшной полости. Вес новообразования составлял три с половиной килограмма. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Злокачественное новообразование у пациентки было признано неоперабельным. Позже врачебный консилиум провел дополнительные исследования. По результатам диагностики было принято решение удалить опухоль, вес которой оставлял 3,5 кг. У жительницы Красноуральска успешно удалили злокачественное новообразование. Пациентка поблагодарила врачей за проделанную работу», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее URA.RU писало, что у 67-летней свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль. Женщина жила с новообразованием 50 лет, пока оно не начало расти.
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