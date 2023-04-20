У свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль, с которой она жила 50 лет

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
В последнее время липома начала стремительно расти, так что свердловчанке потребовалась операция Фото:

У 67-летней жительницы поселка Малышева врачи Свердловской областной клинической больницы №1 удалили трехкилограммовую опухоль брюшной полости. Женщина жила с ней 50 лет, но в последнее время образование начало расти и мешать ей, сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Опухоль появилась у Людмилы П. 50 лет назад — после того, как ей в подростковом возрасте удалили нефункционировавшую почку. С 2017 года новообразование стало стремительно расти. В последнее время свердловчанка начала испытывать дискомфорт и обратилась за помощью к врачам СОКБ №1», — рассказывают в департаменте.

Врачи приняли решение удалять образование, тем более, что был риск того, что оно станет злокачественным. Специалисты впервые проводили операцию по удалению такой большой липомы, но она прошла успешно. Через пять дней после хирургического вмешательства свердловчанку уже выписали из больницы. «Сейчас я такая счастливая, ведь у меня больше нет ничего лишнего, я стройная и красивая», — отметила женщина.

Врачи впервые проводили операцию по удалению такой массивной липомы
Врачи впервые проводили операцию по удалению такой массивной липомы
Фото:

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У 67-летней жительницы поселка Малышева врачи Свердловской областной клинической больницы №1 удалили трехкилограммовую опухоль брюшной полости. Женщина жила с ней 50 лет, но в последнее время образование начало расти и мешать ей, сообщает департамент информационной политики губернатора. «Опухоль появилась у Людмилы П. 50 лет назад — после того, как ей в подростковом возрасте удалили нефункционировавшую почку. С 2017 года новообразование стало стремительно расти. В последнее время свердловчанка начала испытывать дискомфорт и обратилась за помощью к врачам СОКБ №1», — рассказывают в департаменте. Врачи приняли решение удалять образование, тем более, что был риск того, что оно станет злокачественным. Специалисты впервые проводили операцию по удалению такой большой липомы, но она прошла успешно. Через пять дней после хирургического вмешательства свердловчанку уже выписали из больницы. «Сейчас я такая счастливая, ведь у меня больше нет ничего лишнего, я стройная и красивая», — отметила женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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