Празднования собрали 4000 прихожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге проходят праздничные богослужения, посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда святой Екатерины собрало 4000 прихожан.

«С этой иконой связаны само благословление Девы Марии и покров ее над русской землей. Через нее, как через окно, лучи любви, мира, света распространяются не только на Екатеринбург, но и на города малого Урала», — приводит слова отца Артемия Владимирова пресс-служба фонда.

Икона Тихвинской Божьей Матери является главной святыней Ново-Тихвинского монастыря, которую представляют прихожанам раз в год, чтобы они могли прикоснуться к ней. Специально для праздника была выпущена книга, которую подарили верующим. «Сестры обители выпустили и подарили прихожанам 4000 книг, посвященные канонизированному русскому офицеру Илье Татищеву, который был убит большевиками в Екатеринбурге вместе с князем Василием Долгоруким», — добавили представители Фонда святой Екатерины.

Возглавил Божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Вместе с ним службу вели митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Гедеон, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Согласно преданию, икона была написана в Иерусалиме и в V веке перевезена в Константинополь. В 1383 году икона исчезла из храма и явилась над водами Ладожского озера. Эту святыню считают символом становления Русского централизованного государства.