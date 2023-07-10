У пермского батюшки конфисковали автомобиль за пьяную езду

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, жезл, гибдд, инспектор дпс
Сотрудники ДПС остановили батюшку, а он оказался пьян Фото:

В Перми осужден настоятель церкви, который попался пьяным за рулем автомобиля. Он останется на свободе, но должен будет отдать свою машину в собственность государства.

«В марте 2023 года сотрудники ДПС остановили настоятеля церкви, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения», — сообщили в Дзержинском районном суде.

Батюшка полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также изъял его автомобиль, который будет обращен в собственность Российской Федерации.

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В Перми осужден настоятель церкви, который попался пьяным за рулем автомобиля. Он останется на свободе, но должен будет отдать свою машину в собственность государства. «В марте 2023 года сотрудники ДПС остановили настоятеля церкви, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения», — сообщили в Дзержинском районном суде. Батюшка полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также изъял его автомобиль, который будет обращен в собственность Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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