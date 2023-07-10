У пермского батюшки конфисковали автомобиль за пьяную езду

Сотрудники ДПС остановили батюшку, а он оказался пьян Фото: Московец Илья © URA.RU

В Перми осужден настоятель церкви, который попался пьяным за рулем автомобиля. Он останется на свободе, но должен будет отдать свою машину в собственность государства.

«В марте 2023 года сотрудники ДПС остановили настоятеля церкви, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения», — сообщили в Дзержинском районном суде.

Батюшка полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также изъял его автомобиль, который будет обращен в собственность Российской Федерации.