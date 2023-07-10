В Екатеринбурге выпустили брошюру, посвященную мероприятиям «Царских дней», проходящих в память царской семьи Романовых. Об этом сообщили в екатеринбургской епархии.
«Программа описывает все мероприятия, которые проводятся в рамках Царских дней: фестиваль православной культуры „Царские дни“, православную выставку-ярмарку, Царские встречи и музыкальные вечера, анонсы главных богослужений и многое другое. Получить брошюру можно в Храме-Памятнике на Крови и в культурно-просветительском центре „Царский“», — рассказали на сайте епархии.
Царские дни проходят в Екатеринбурге с 8 по 21 июля. Они посвящены последнему российскому императору Николаю II Романову и его семье. Кульминацией мероприятий станет традиционный крестный ход.
Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Екатеринбурге праздничном богослужении, посвященном Тихвинской иконе Божьей Матери. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда святой Екатерины собрало 4000 прихожан.
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