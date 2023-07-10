10 июля 2023

В Екатеринбурге выпустили путеводитель по мероприятиям «Царских дней». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, царские дни
«Царские дни» проходят в Екатеринбурге с 8 по 21 июля Фото:

В Екатеринбурге выпустили брошюру, посвященную мероприятиям «Царских дней», проходящих в память царской семьи Романовых. Об этом сообщили в екатеринбургской епархии.

«Программа описывает все мероприятия, которые проводятся в рамках Царских дней: фестиваль православной культуры „Царские дни“, православную выставку-ярмарку, Царские встречи и музыкальные вечера, анонсы главных богослужений и многое другое. Получить брошюру можно в Храме-Памятнике на Крови и в культурно-просветительском центре „Царский“», — рассказали на сайте епархии.

Царские дни проходят в Екатеринбурге с 8 по 21 июля. Они посвящены последнему российскому императору Николаю II Романову и его семье. Кульминацией мероприятий станет традиционный крестный ход.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Екатеринбурге праздничном богослужении, посвященном Тихвинской иконе Божьей Матери. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда святой Екатерины собрало 4000 прихожан.

Программа, посвященная «Царским дням» в Екатеринбурге
Программа, посвященная «Царским дням» в Екатеринбурге
Фото:

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В Екатеринбурге выпустили брошюру, посвященную мероприятиям «Царских дней», проходящих в память царской семьи Романовых. Об этом сообщили в екатеринбургской епархии. «Программа описывает все мероприятия, которые проводятся в рамках Царских дней: фестиваль православной культуры „Царские дни“, православную выставку-ярмарку, Царские встречи и музыкальные вечера, анонсы главных богослужений и многое другое. Получить брошюру можно в Храме-Памятнике на Крови и в культурно-просветительском центре „Царский“», — рассказали на сайте епархии. Царские дни проходят в Екатеринбурге с 8 по 21 июля. Они посвящены последнему российскому императору Николаю II Романову и его семье. Кульминацией мероприятий станет традиционный крестный ход. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Екатеринбурге праздничном богослужении, посвященном Тихвинской иконе Божьей Матери. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда святой Екатерины собрало 4000 прихожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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