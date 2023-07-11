Жители Верхней Пышмы на месяц остались без трамвая до Екатеринбурга

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закрыли из-за строительства депо

12 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

После того, как строительство депо завершится, горожанам станет удобнее пользоваться трамваем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закроют с 15 июля по 13 августа из-за строительства депо. Об этом сообщает компания «Верхнепышминский трамвай» в своих социальных сетях. «С 15 июля по 13 августа включительно будет закрыто движение трамвая №333! Это нужно для врезки строящегося трамвайного депо в существующую дорожную сеть, его открытия и запуска. Работы уже на завершающей стадии», — уточняет пресс-служба компании. Работы включают в себя монтаж въезда и выезда в депо, переустройство контактной сети, установку стрелочных переводов и понижение уровня пути основной линии для удобства автомобилистов при переезде въезда в депо. Вместо трамвая свердловчане смогут пользоваться автобусом №333а. Представители «Верхнепышминского трамвая» просят отнестись пассажиров с пониманием к временным неудобствам. «Все эти работы необходимы для эффективного обслуживания трамвайных вагонов на маршруте», — поясняют в компании. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе 2022 года. В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия. Ранее шла речь о том, что на закупку трамваев и на строительство депо потратят более 1,4 млрд рублей.

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закроют с 15 июля по 13 августа из-за строительства депо. Об этом сообщает компания «Верхнепышминский трамвай» в своих социальных сетях. «С 15 июля по 13 августа включительно будет закрыто движение трамвая №333! Это нужно для врезки строящегося трамвайного депо в существующую дорожную сеть, его открытия и запуска. Работы уже на завершающей стадии», — уточняет пресс-служба компании. Работы включают в себя монтаж въезда и выезда в депо, переустройство контактной сети, установку стрелочных переводов и понижение уровня пути основной линии для удобства автомобилистов при переезде въезда в депо. Вместо трамвая свердловчане смогут пользоваться автобусом №333а. Представители «Верхнепышминского трамвая» просят отнестись пассажиров с пониманием к временным неудобствам. «Все эти работы необходимы для эффективного обслуживания трамвайных вагонов на маршруте», — поясняют в компании. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе 2022 года. В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия. Ранее шла речь о том, что на закупку трамваев и на строительство депо потратят более 1,4 млрд рублей.