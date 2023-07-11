11 июля 2023

Жители Верхней Пышмы на месяц остались без трамвая до Екатеринбурга

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закрыли из-за строительства депо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, трамвай, львенок, вагон трамвая
После того, как строительство депо завершится, горожанам станет удобнее пользоваться трамваем Фото:

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закроют с 15 июля по 13 августа из-за строительства депо. Об этом сообщает компания «Верхнепышминский трамвай» в своих социальных сетях.

«С 15 июля по 13 августа включительно будет закрыто движение трамвая №333! Это нужно для врезки строящегося трамвайного депо в существующую дорожную сеть, его открытия и запуска. Работы уже на завершающей стадии», — уточняет пресс-служба компании. Работы включают в себя монтаж въезда и выезда в депо, переустройство контактной сети, установку стрелочных переводов и понижение уровня пути основной линии для удобства автомобилистов при переезде въезда в депо.

Вместо трамвая свердловчане смогут пользоваться автобусом №333а. Представители «Верхнепышминского трамвая» просят отнестись пассажиров с пониманием к временным неудобствам. «Все эти работы необходимы для эффективного обслуживания трамвайных вагонов на маршруте», — поясняют в компании.

Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе 2022 года. В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия. Ранее шла речь о том, что на закупку трамваев и на строительство депо потратят более 1,4 млрд рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закроют с 15 июля по 13 августа из-за строительства депо. Об этом сообщает компания «Верхнепышминский трамвай» в своих социальных сетях. «С 15 июля по 13 августа включительно будет закрыто движение трамвая №333! Это нужно для врезки строящегося трамвайного депо в существующую дорожную сеть, его открытия и запуска. Работы уже на завершающей стадии», — уточняет пресс-служба компании. Работы включают в себя монтаж въезда и выезда в депо, переустройство контактной сети, установку стрелочных переводов и понижение уровня пути основной линии для удобства автомобилистов при переезде въезда в депо. Вместо трамвая свердловчане смогут пользоваться автобусом №333а. Представители «Верхнепышминского трамвая» просят отнестись пассажиров с пониманием к временным неудобствам. «Все эти работы необходимы для эффективного обслуживания трамвайных вагонов на маршруте», — поясняют в компании. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе 2022 года. В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия. Ранее шла речь о том, что на закупку трамваев и на строительство депо потратят более 1,4 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...