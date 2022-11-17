На трамваи до Верхней Пышмы потратят почти полтора миллиарда

В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько уже потратили и планируют потратить на проект Верхнепышминского трамвая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Более 1,4 млрд рублей потратят на закупку трамваев и на строительство депо для проекта «Верхнепышминский трамвай» (Свердловская область). Финансирование проекта открыла государственная корпорация ВЭБ.РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Открыто финансирование проекта строительства трамвайной линии в Свердловской области по маршруту „Екатеринбург — Верхняя Пышма“. Средства будут направлены на финансирование строительства депо и поставку трамваев», — рассказали в ВЭБ.РФ.

В августе 2021-го года организация подписала соглашение о финансирование проекта с руководством компании «Верхнепышминский трамвай» и с тех пор выделила 202 млн рублей. Общая же сумма финансирования составит 2,5 млрд рублей.

Трамвайную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма 31 августа запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним от станции «Фрезеровщиков» до конечной — «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме — проехались десяток топ-чиновников (включая мэров двух городов) и Андрей Козицын, бывший гендиректор УГМК, при котором реализовывался проект.