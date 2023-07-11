В Екатеринбурге продолжают расти количество новостроек и цены на них

12 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

В пяти микрорайонах Екатеринбурга за месяц увеличилось количество новостроек Фото: Илья Московец © URA.RU С мая по июнь 2023 года в микрорайонах Екатеринбурга, таких как Академический, Автовокзал, ВИЗ, Пионерский и центр (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) выросли объем предложения новостроек и их стоимость. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «За последний месяц объем предложения новостроек в Академическом вырос с 245,8 тысячи до 331,4 тысячи квадратных метров (+34,85%), в Пионерском с 66,5 тысячи до 76,7 тысячи квадратных метров (+15,34%), в центре на 6,24% — с 43,1 тысячи до 45,8 тысячи квадратов. На Автовокзале количество сданных квадратных метров увеличилось с 37,4 тысячи до 48,6 тысячи (+28,8%), а на ВИЗе с мая по июнь прибавилось 17,23% — с 108,9 тысячи до 127,7 тысячи квадратов», — следует из информации в telegram-канале УПН. Средняя стоимость квадратного метра в Академическом за месяц выросла на 0,11%, до 116,1 тысячи рублей, в Пионерском — до 124,1 тысячи рублей (+0,95%), в центре — до 221,4 тысячи рублей (+11,43%). Цена предложения на Автовокзале составляет 140,7 тысячи рублей за квадрат (+4,26%), на ВИЗе — 128,9 тысячи рублей (0,03%). В середине 2023 года в Екатеринбурге установили новый рекорд по непроданному жилью в новостройках. Несмотря на это, стоимость новых квартир падать не будет. Также в уральской столице с начала нынешнего года средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 4,9%. Количество предложений за тот же период снизилось на 3,3 тысячи объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С мая по июнь 2023 года в микрорайонах Екатеринбурга, таких как Академический, Автовокзал, ВИЗ, Пионерский и центр (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) выросли объем предложения новостроек и их стоимость. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «За последний месяц объем предложения новостроек в Академическом вырос с 245,8 тысячи до 331,4 тысячи квадратных метров (+34,85%), в Пионерском с 66,5 тысячи до 76,7 тысячи квадратных метров (+15,34%), в центре на 6,24% — с 43,1 тысячи до 45,8 тысячи квадратов. На Автовокзале количество сданных квадратных метров увеличилось с 37,4 тысячи до 48,6 тысячи (+28,8%), а на ВИЗе с мая по июнь прибавилось 17,23% — с 108,9 тысячи до 127,7 тысячи квадратов», — следует из информации в telegram-канале УПН. Средняя стоимость квадратного метра в Академическом за месяц выросла на 0,11%, до 116,1 тысячи рублей, в Пионерском — до 124,1 тысячи рублей (+0,95%), в центре — до 221,4 тысячи рублей (+11,43%). Цена предложения на Автовокзале составляет 140,7 тысячи рублей за квадрат (+4,26%), на ВИЗе — 128,9 тысячи рублей (0,03%). В середине 2023 года в Екатеринбурге установили новый рекорд по непроданному жилью в новостройках. Несмотря на это, стоимость новых квартир падать не будет. Также в уральской столице с начала нынешнего года средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 4,9%. Количество предложений за тот же период снизилось на 3,3 тысячи объектов.