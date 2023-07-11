На водоемах Миасса создадут дополнительные места отдыха для разгрузки Тургояка

12 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук сравнил городские пляжи Миасса в выходные с Анапой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На прудах и карьере Миасса Челябинской области организуют дополнительные места для отдыхающих. Мэр Миасса Егор Ковальчук 12 июля сообщил, что они станут альтернативой Тургояку. «Мы поставили перед собой задачу: создать на двух городских прудах и на одном карьере места отдыха, альтернативные Тургояку. Я согласен, последние выходные выявили проблему. На городских пляжах было, как в Анапе», — заявил Ковальчук в эфире «Большая редакция». Он отметил, что на Тургояк едет очень много туристов. Озеро невозможно закрыть для посещения, но необходимо создавать более цивилизованные условия для отдыхающих. «Инфраструктура для летнего отдыха, которая имеется на Тургояке, не рассчитана на такой приток туристов. Основная задача — создание более правильных, цивилизованных условий для отдыха, введение регулирования. Хотя это все сложно. Кроме того, не все готовы к тому, что многие услуги могут быть платными», — дополнил глава Миасса.

На прудах и карьере Миасса Челябинской области организуют дополнительные места для отдыхающих. Мэр Миасса Егор Ковальчук 12 июля сообщил, что они станут альтернативой Тургояку. «Мы поставили перед собой задачу: создать на двух городских прудах и на одном карьере места отдыха, альтернативные Тургояку. Я согласен, последние выходные выявили проблему. На городских пляжах было, как в Анапе», — заявил Ковальчук в эфире «Большая редакция». Он отметил, что на Тургояк едет очень много туристов. Озеро невозможно закрыть для посещения, но необходимо создавать более цивилизованные условия для отдыхающих. «Инфраструктура для летнего отдыха, которая имеется на Тургояке, не рассчитана на такой приток туристов. Основная задача — создание более правильных, цивилизованных условий для отдыха, введение регулирования. Хотя это все сложно. Кроме того, не все готовы к тому, что многие услуги могут быть платными», — дополнил глава Миасса.