11 июля 2023

В ХМАО под Сургутом потерпел крушение дельтаплан

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
Дельтаплан упал недалеко от Фото:

В ХМАО под Сургутом потерпел крушение дельтаплан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. По данным канала, авария произошла вечером 11 июля.

«11.07.2023 19.21 (мск). Поступила информация о потерпевшем крушение легкомоторном воздушном судне на левом берегу реки Кривуля (на удалении 12 км от аэродрома Сургута). По информации МЧС, в данном районе обнаружен дельтаплан, пилот жив, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.

Aviaincident добавляет, что пилот при приземлении попал колесом в песок. От этого воздушное судно завалилось и крылом попало в воду.

Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по ХМАО не удалось. В ведомстве не ответили на звонок URA.RU.

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В ХМАО под Сургутом потерпел крушение дельтаплан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. По данным канала, авария произошла вечером 11 июля. «11.07.2023 19.21 (мск). Поступила информация о потерпевшем крушение легкомоторном воздушном судне на левом берегу реки Кривуля (на удалении 12 км от аэродрома Сургута). По информации МЧС, в данном районе обнаружен дельтаплан, пилот жив, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении. Aviaincident добавляет, что пилот при приземлении попал колесом в песок. От этого воздушное судно завалилось и крылом попало в воду. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по ХМАО не удалось. В ведомстве не ответили на звонок URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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