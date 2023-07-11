Дельтаплан упал недалеко от Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО под Сургутом потерпел крушение дельтаплан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. По данным канала, авария произошла вечером 11 июля.

«11.07.2023 19.21 (мск). Поступила информация о потерпевшем крушение легкомоторном воздушном судне на левом берегу реки Кривуля (на удалении 12 км от аэродрома Сургута). По информации МЧС, в данном районе обнаружен дельтаплан, пилот жив, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.

Aviaincident добавляет, что пилот при приземлении попал колесом в песок. От этого воздушное судно завалилось и крылом попало в воду.

Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по ХМАО не удалось. В ведомстве не ответили на звонок URA.RU.