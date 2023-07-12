Эрдоган решил обсудить с Путиным выдачу азовцев* Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Реджеп Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным выдачу Турцией командиров нацбатальона Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит своего российского коллеги Владимира Путина в Анкару в августе. В ходе встречи планируется обсудить выдачу Киеву командиров украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого Эрдоган отказывался комментировать ситуацию с их выдачей украинской стороне. Обращение турецкого президента транслировалось на сайте НАТО.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит своего российского коллеги Владимира Путина в Анкару в августе. В ходе встречи планируется обсудить выдачу Киеву командиров украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого Эрдоган отказывался комментировать ситуацию с их выдачей украинской стороне. Обращение турецкого президента транслировалось на сайте НАТО. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...