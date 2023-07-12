Эрдоган решил обсудить с Путиным выдачу азовцев* Украине 12 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 + Реджеп Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным выдачу Турцией командиров нацбатальона Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит своего российского коллеги Владимира Путина в Анкару в августе. В ходе встречи планируется обсудить выдачу Киеву командиров украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого Эрдоган отказывался комментировать ситуацию с их выдачей украинской стороне. Обращение турецкого президента транслировалось на сайте НАТО. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит своего российского коллеги Владимира Путина в Анкару в августе. В ходе встречи планируется обсудить выдачу Киеву командиров украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого Эрдоган отказывался комментировать ситуацию с их выдачей украинской стороне. Обращение турецкого президента транслировалось на сайте НАТО. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям