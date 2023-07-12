Эрдоган решил обсудить с Путиным выдачу азовцев* Украине

Реджеп Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным выдачу Турцией командиров нацбатальона
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит своего российского коллеги Владимира Путина в Анкару в августе. В ходе встречи планируется обсудить выдачу Киеву командиров украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого Эрдоган отказывался комментировать ситуацию с их выдачей украинской стороне. Обращение турецкого президента
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.