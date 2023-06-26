Челябинские олигархи предложили поддержать резидентов межвузовского кампуса

Челябинского губернатора Текслера попросят о поддержке бизнеса за участие в работе межвузовского кампуса

Предложения для Алексея Текслера подготовят за две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Промышленники Челябинской области предложат губернатору Алексею Текслеру меры поддержки бизнеса для участия в работе межвузовского кампуса. Как сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей (СПП), об этом договорились в ходе заседания президиума организации.

«Промышленники предложили зафиксировать ставку арендной платы для предприятий на территории кампуса на срок от семи лет. Другая инициатива связана с разработкой специальных мер поддержки для приобретения исследовательского и лабораторного оборудования», — отметили в СПП.

Предложения в адрес губернатора направят в течение ближайших двух недель. Компании проявили интерес к будущему объекту. Включиться в работу кампуса готовы автозавод «Урал», ЧТПЗ, ЧЦЗ, группа «Метран», «Мечел». Об этом заявил первый вице-президент СПП Константин Струков.

На встрече ректор Южно-Уральского госниуниверситета Александр Вагнер озвучил направления работы будущего объекта. В рамках кампуса будут развиваться технологии автоматизации производства на основе машинного зрения, черной и цветной металлургии. Также откроются центр инжиниринга, школа специального машиностроения и транспорта. Участники кампуса займутся решением проблемы очистки технологической воды на предприятиях, получением новых материалов медицинской промышленности и протезирования.

Кампус строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». За реализацию проекта отвечает Минобрнауки России. Как в ходе встречи отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, первые корпуса сдадут в марте 2024 года.