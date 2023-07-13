13 июля 2023

Пермячка подожгла машину соседей, чтобы припугнуть

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Таких серьезных последствий удалось избежать, машина осталась целой (архивное фото) Фото:

В Пермском крае женщина подожгла автомобиль своих соседей. Свои действия она объяснила желанием припугнуть их, так как они задолжали ей деньги, рассказали в полиции.

«Фигурантка пояснила, она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подошла к соседской машине, открыла люк топливного бака и подожгла кусок ткани, предварительно смочив его в растворителе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Происходящее заметил муж хозяйки машины. Он выбежал из дома и успел вытащить горящую тряпку. Поджигательницу обвинили по статье УК о покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ.

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В Пермском крае женщина подожгла автомобиль своих соседей. Свои действия она объяснила желанием припугнуть их, так как они задолжали ей деньги, рассказали в полиции. «Фигурантка пояснила, она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подошла к соседской машине, открыла люк топливного бака и подожгла кусок ткани, предварительно смочив его в растворителе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Происходящее заметил муж хозяйки машины. Он выбежал из дома и успел вытащить горящую тряпку. Поджигательницу обвинили по статье УК о покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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