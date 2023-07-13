Пермячка подожгла машину соседей, чтобы припугнуть

14 июля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Таких серьезных последствий удалось избежать, машина осталась целой (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Пермском крае женщина подожгла автомобиль своих соседей. Свои действия она объяснила желанием припугнуть их, так как они задолжали ей деньги, рассказали в полиции. «Фигурантка пояснила, она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подошла к соседской машине, открыла люк топливного бака и подожгла кусок ткани, предварительно смочив его в растворителе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Происходящее заметил муж хозяйки машины. Он выбежал из дома и успел вытащить горящую тряпку. Поджигательницу обвинили по статье УК о покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ.

В Пермском крае женщина подожгла автомобиль своих соседей. Свои действия она объяснила желанием припугнуть их, так как они задолжали ей деньги, рассказали в полиции. «Фигурантка пояснила, она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подошла к соседской машине, открыла люк топливного бака и подожгла кусок ткани, предварительно смочив его в растворителе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Происходящее заметил муж хозяйки машины. Он выбежал из дома и успел вытащить горящую тряпку. Поджигательницу обвинили по статье УК о покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ.