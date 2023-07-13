13 июля 2023

В Екатеринбурге выставили на продажу 1000 предметов из легендарных ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, троекуров ресторан
«Троекуровъ», например, знаменит тем, что здесь когда-то обедали Медведев и канцлер Ангела Меркель Фото:

В Екатеринбурге проведут распродажу вещей из популярных ресторанов. Об этом сообщает компания Resta Management, в которую входят такие заведения как Rosy Jane, James, «Троекуровъ», Si, Cafe36, Forest, «Хмели Сунели» и другие. Многие из них посещали звезды шоубизнеса и политики федерального уровня.

«Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозилась на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей. Resta решила дать этим вещам вторую жизнь», — делятся планами представители компании в своих соцсетях.

Покупатели смогут приобрести не только мебель, оборудование, посуду, но и предметы интерьера. Гаражная распродажа пройдет в три дня: 17 и 18 июля с 10:00 до 13:00, 19 июля с 14:00 до 17:00. Место встречи — улица Артинская, 20А.

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В Екатеринбурге проведут распродажу вещей из популярных ресторанов. Об этом сообщает компания Resta Management, в которую входят такие заведения как Rosy Jane, James, «Троекуровъ», Si, Cafe36, Forest, «Хмели Сунели» и другие. Многие из них посещали звезды шоубизнеса и политики федерального уровня. «Время идет, какие-то проекты пришлось апгрейдить и перезапустить. В таких случаях вся мебель, посуда и оборудование вывозилась на специальный склад компании. По итогу за многие годы работы тут накопилось невероятное количество вещей. Resta решила дать этим вещам вторую жизнь», — делятся планами представители компании в своих соцсетях. Покупатели смогут приобрести не только мебель, оборудование, посуду, но и предметы интерьера. Гаражная распродажа пройдет в три дня: 17 и 18 июля с 10:00 до 13:00, 19 июля с 14:00 до 17:00. Место встречи — улица Артинская, 20А.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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