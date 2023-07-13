13 июля 2023

Поезд из Челябинска в Миасс изменит расписание

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Расписание поезда Миасс1-Челябинск изменится незначительно Фото:

Поезд Миасс1-Челябинск изменит расписание. О том, что в маршруте появится дополнительная остановка, URA.RU сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги (ЮУЖД).

«Поезд Миасс1-Челябинск (№6002) с 15 июля начнет останавливаться в поселке Полетаево. Поезд будет отправляться на одну минуту раньше и совершит остановку», — уточнили в ЮУЖД.

Прибытие в поселок Полетаево произойдет в 6:25, отправление — 6:26. Из-за этого незначительно изменится расписание на участке Каширинский-Полетаево-1.

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Поезд Миасс1-Челябинск изменит расписание. О том, что в маршруте появится дополнительная остановка, URA.RU сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги (ЮУЖД). «Поезд Миасс1-Челябинск (№6002) с 15 июля начнет останавливаться в поселке Полетаево. Поезд будет отправляться на одну минуту раньше и совершит остановку», — уточнили в ЮУЖД. Прибытие в поселок Полетаево произойдет в 6:25, отправление — 6:26. Из-за этого незначительно изменится расписание на участке Каширинский-Полетаево-1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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