Поезд из Челябинска в Миасс изменит расписание

14 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Расписание поезда Миасс1-Челябинск изменится незначительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поезд Миасс1-Челябинск изменит расписание. О том, что в маршруте появится дополнительная остановка, URA.RU сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги (ЮУЖД). «Поезд Миасс1-Челябинск (№6002) с 15 июля начнет останавливаться в поселке Полетаево. Поезд будет отправляться на одну минуту раньше и совершит остановку», — уточнили в ЮУЖД. Прибытие в поселок Полетаево произойдет в 6:25, отправление — 6:26. Из-за этого незначительно изменится расписание на участке Каширинский-Полетаево-1.

Поезд Миасс1-Челябинск изменит расписание. О том, что в маршруте появится дополнительная остановка, URA.RU сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги (ЮУЖД). «Поезд Миасс1-Челябинск (№6002) с 15 июля начнет останавливаться в поселке Полетаево. Поезд будет отправляться на одну минуту раньше и совершит остановку», — уточнили в ЮУЖД. Прибытие в поселок Полетаево произойдет в 6:25, отправление — 6:26. Из-за этого незначительно изменится расписание на участке Каширинский-Полетаево-1.