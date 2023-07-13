Поезд из Челябинска в Миасс изменит расписание

Расписание поезда Миасс1-Челябинск изменится незначительно
Поезд Миасс1-Челябинск изменит расписание. О том, что в маршруте появится дополнительная остановка, URA.RU сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги (ЮУЖД).
«Поезд Миасс1-Челябинск (№6002) с 15 июля начнет останавливаться в поселке Полетаево. Поезд будет отправляться на одну минуту раньше и совершит остановку», — уточнили в ЮУЖД.
Прибытие в поселок Полетаево произойдет в 6:25, отправление — 6:26. Из-за этого незначительно изменится расписание на участке Каширинский-Полетаево-1.
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