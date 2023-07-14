В Челябинской области все выходные будут идти дожди. Скрин

14 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

По прогнозам синоптиков, выходные в Челябинске и регионе будут дождливые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ожидаются дождливые выходные с 15 до 16 июля. 15 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе задержатся дожди. Также 15 возможны грозы и сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура днем не превысит плюс 17-22 градусов, местами — 26. Ночью столбики термометров покажут плюс 11-16 градусов. В воскресенье будет облачно и небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов, дневная — в пределах 20-25», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске в эти два дня, с 15 по 16 июля, будет также пасмурно и дождливо. Ночная температура не превысит отметки плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19-24 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области ожидаются дождливые выходные с 15 до 16 июля. 15 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе задержатся дожди. Также 15 возможны грозы и сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура днем не превысит плюс 17-22 градусов, местами — 26. Ночью столбики термометров покажут плюс 11-16 градусов. В воскресенье будет облачно и небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов, дневная — в пределах 20-25», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске в эти два дня, с 15 по 16 июля, будет также пасмурно и дождливо. Ночная температура не превысит отметки плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19-24 градусов.