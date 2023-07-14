Экс-глава ЦРУ Петреус пообещал ВСУ боль на фоне наступления

Военнослужащим Украины (ВСУ) очень больно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
«Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции», — сказал Петреус в интервью youtube-каналу Silicon Curtain. По его словам, у ВСУ нет шансов добиться прогресса на поле боя даже с западной бронетехникой. Он также отметил превосходство России над Украиной в небе.
Ранее сообщалось, что ВСУ признали превосходство России в небе. По данным Bild, из-за этого украинской стороне на фронте стало труднее проводить контрнаступление, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин отметил, что западное вооружение хорошо горит, пишет RT.
Военнослужащим Украины (ВСУ) очень больно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. «Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции», — сказал Петреус в интервью youtube-каналу Silicon Curtain. По его словам, у ВСУ нет шансов добиться прогресса на поле боя даже с западной бронетехникой. Он также отметил превосходство России над Украиной в небе. Ранее сообщалось, что ВСУ признали превосходство России в небе. По данным Bild, из-за этого украинской стороне на фронте стало труднее проводить контрнаступление, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин отметил, что западное вооружение хорошо горит, пишет RT.