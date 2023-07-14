14 июля 2023

Экс-глава ЦРУ Петреус пообещал ВСУ боль на фоне наступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВСУ сталкиваются с трудностями из-за крепкой обороны РФ в зоне СВО, заявил Дэвид Петреус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащим Украины (ВСУ) очень больно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

«Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции», — сказал Петреус в интервью youtube-каналу Silicon Curtain. По его словам, у ВСУ нет шансов добиться прогресса на поле боя даже с западной бронетехникой. Он также отметил превосходство России над Украиной в небе.

Ранее сообщалось, что ВСУ признали превосходство России в небе. По данным Bild, из-за этого украинской стороне на фронте стало труднее проводить контрнаступление, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин отметил, что западное вооружение хорошо горит, пишет RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащим Украины (ВСУ) очень больно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. «Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции», — сказал Петреус в интервью youtube-каналу Silicon Curtain. По его словам, у ВСУ нет шансов добиться прогресса на поле боя даже с западной бронетехникой. Он также отметил превосходство России над Украиной в небе. Ранее сообщалось, что ВСУ признали превосходство России в небе. По данным Bild, из-за этого украинской стороне на фронте стало труднее проводить контрнаступление, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин отметил, что западное вооружение хорошо горит, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...