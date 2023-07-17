The Telegraph: в Британии изучат подбитые танки из зоны СВО

18 июля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Несколько экземпляров сбитой российской техники доставили в Британию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько сбитых российских танков, уничтоженных в зоне проведения спецоперации, доставлены в Великобританию, где их будут изучать военные эксперты. С таким заявлением выступил глава штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин. «Мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда в руки попадает техника РФ или другой страны, которая может представлять для нас опасность. <…> Работающие на нас ученые <…> анализируют каждую мелкую особенность <…>. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — пояснил Тони Радакин в интервью газете The Daily Telegraph. По данным издания, российские машины переданы в военную научно-техническую лабораторию, которая расположена на территории технопарка Портон-Даун. Известно, что в числе прочего, она специализируется на изучении химического и биологического оружия. Ранее стало известно, что всего один русский танк сорвал наступление превосходящих сил противника на одном из участков фронта. Позже в Соединенных Штатах восхитились неожиданным появлением техники, экипаж которой сумел сорвать атаку ВСУ.

Несколько сбитых российских танков, уничтоженных в зоне проведения спецоперации, доставлены в Великобританию, где их будут изучать военные эксперты. С таким заявлением выступил глава штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин. «Мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда в руки попадает техника РФ или другой страны, которая может представлять для нас опасность. <…> Работающие на нас ученые <…> анализируют каждую мелкую особенность <…>. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — пояснил Тони Радакин в интервью газете The Daily Telegraph. По данным издания, российские машины переданы в военную научно-техническую лабораторию, которая расположена на территории технопарка Портон-Даун. Известно, что в числе прочего, она специализируется на изучении химического и биологического оружия. Ранее стало известно, что всего один русский танк сорвал наступление превосходящих сил противника на одном из участков фронта. Позже в Соединенных Штатах восхитились неожиданным появлением техники, экипаж которой сумел сорвать атаку ВСУ.