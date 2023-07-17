17 июля 2023

The Telegraph: в Британии изучат подбитые танки из зоны СВО

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Несколько экземпляров сбитой российской техники доставили в Британию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько сбитых российских танков, уничтоженных в зоне проведения спецоперации, доставлены в Великобританию, где их будут изучать военные эксперты. С таким заявлением выступил глава штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин.

«Мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда в руки попадает техника РФ или другой страны, которая может представлять для нас опасность. <…> Работающие на нас ученые <…> анализируют каждую мелкую особенность <…>. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — пояснил Тони Радакин в интервью газете The Daily Telegraph.

По данным издания, российские машины переданы в военную научно-техническую лабораторию, которая расположена на территории технопарка Портон-Даун. Известно, что в числе прочего, она специализируется на изучении химического и биологического оружия.

Ранее стало известно, что всего один русский танк сорвал наступление превосходящих сил противника на одном из участков фронта. Позже в Соединенных Штатах восхитились неожиданным появлением техники, экипаж которой сумел сорвать атаку ВСУ.

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Несколько сбитых российских танков, уничтоженных в зоне проведения спецоперации, доставлены в Великобританию, где их будут изучать военные эксперты. С таким заявлением выступил глава штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин. «Мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда в руки попадает техника РФ или другой страны, которая может представлять для нас опасность. <…> Работающие на нас ученые <…> анализируют каждую мелкую особенность <…>. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — пояснил Тони Радакин в интервью газете The Daily Telegraph. По данным издания, российские машины переданы в военную научно-техническую лабораторию, которая расположена на территории технопарка Портон-Даун. Известно, что в числе прочего, она специализируется на изучении химического и биологического оружия. Ранее стало известно, что всего один русский танк сорвал наступление превосходящих сил противника на одном из участков фронта. Позже в Соединенных Штатах восхитились неожиданным появлением техники, экипаж которой сумел сорвать атаку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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