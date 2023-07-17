17 июля 2023

Челябинский подросток получил осколок в глаз из-за отказа отдать очки

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ударов кулаком осколок от разбитых очков попал подростку в левый глаз Фото:

Пьяный житель Магнитогорска Челябинской области избил 17-летнего незнакомого подростка за отказ отдать очки. О том, что парень получил осколок в глаз, URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«Под действием алкоголя 21-летний житель подошел к незнакомому подростку и потребовал снять очки. Получив отказ, три раза ударил кулаком по лицу. От очков потерпевший получил проникающее ранение левого глаза. Мужчина признан виновным по пункту „д“ части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений)», — уточнили в ведомстве.

Подсудимый признал вину и возместил затраты в 35 тысяч рублей на лечение. С него также взыскали 900 тысяч рублей за моральный ущерб. Молодому человеку назначены один год и восемь месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на два года и шесть месяцев.

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Пьяный житель Магнитогорска Челябинской области избил 17-летнего незнакомого подростка за отказ отдать очки. О том, что парень получил осколок в глаз, URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «Под действием алкоголя 21-летний житель подошел к незнакомому подростку и потребовал снять очки. Получив отказ, три раза ударил кулаком по лицу. От очков потерпевший получил проникающее ранение левого глаза. Мужчина признан виновным по пункту „д“ части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений)», — уточнили в ведомстве. Подсудимый признал вину и возместил затраты в 35 тысяч рублей на лечение. С него также взыскали 900 тысяч рублей за моральный ущерб. Молодому человеку назначены один год и восемь месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на два года и шесть месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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