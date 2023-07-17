17 июля 2023

В Перми разрабатывают язык для беспилотной авиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , бпла, беспилотник, бла,  дрон
Мастера беспилотной авиации обретут свой язык Фото:

Лингвисты Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают разговорник для беспилотной авиации. Словарь «Стандартизация терминологии БАС» поможет решить операторам беспилотников и другим специалистам в этой сфере общаться на одном языке, говорит автор проекта, кандидат филологических наук Екатерина Исаева.

«Идея поможет решить проблему отсутствия в сфере беспилотной авиации общепринятой технической терминологии. Целевой аудиторией проекта станут профильные компании, технические специалисты. Наш проект — это словарь профессиональных терминов в области беспилотных аппаратов русском, английском и китайском», — приводит ПГНИУ слова Исаевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский авиационный техникум закупает комплекс беспилотных летательных аппаратов. Его будут использовать для обучения операторов управления БПЛА. Этим летом в Перми прошли соревнования среди операторов дронов.

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Лингвисты Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают разговорник для беспилотной авиации. Словарь «Стандартизация терминологии БАС» поможет решить операторам беспилотников и другим специалистам в этой сфере общаться на одном языке, говорит автор проекта, кандидат филологических наук Екатерина Исаева. «Идея поможет решить проблему отсутствия в сфере беспилотной авиации общепринятой технической терминологии. Целевой аудиторией проекта станут профильные компании, технические специалисты. Наш проект — это словарь профессиональных терминов в области беспилотных аппаратов русском, английском и китайском», — приводит ПГНИУ слова Исаевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский авиационный техникум закупает комплекс беспилотных летательных аппаратов. Его будут использовать для обучения операторов управления БПЛА. Этим летом в Перми прошли соревнования среди операторов дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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