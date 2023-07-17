В Перми разрабатывают язык для беспилотной авиации

18 июля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мастера беспилотной авиации обретут свой язык Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лингвисты Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают разговорник для беспилотной авиации. Словарь «Стандартизация терминологии БАС» поможет решить операторам беспилотников и другим специалистам в этой сфере общаться на одном языке, говорит автор проекта, кандидат филологических наук Екатерина Исаева. «Идея поможет решить проблему отсутствия в сфере беспилотной авиации общепринятой технической терминологии. Целевой аудиторией проекта станут профильные компании, технические специалисты. Наш проект — это словарь профессиональных терминов в области беспилотных аппаратов русском, английском и китайском», — приводит ПГНИУ слова Исаевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский авиационный техникум закупает комплекс беспилотных летательных аппаратов. Его будут использовать для обучения операторов управления БПЛА. Этим летом в Перми прошли соревнования среди операторов дронов.

Лингвисты Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают разговорник для беспилотной авиации. Словарь «Стандартизация терминологии БАС» поможет решить операторам беспилотников и другим специалистам в этой сфере общаться на одном языке, говорит автор проекта, кандидат филологических наук Екатерина Исаева. «Идея поможет решить проблему отсутствия в сфере беспилотной авиации общепринятой технической терминологии. Целевой аудиторией проекта станут профильные компании, технические специалисты. Наш проект — это словарь профессиональных терминов в области беспилотных аппаратов русском, английском и китайском», — приводит ПГНИУ слова Исаевой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский авиационный техникум закупает комплекс беспилотных летательных аппаратов. Его будут использовать для обучения операторов управления БПЛА. Этим летом в Перми прошли соревнования среди операторов дронов.