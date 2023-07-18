На Белоярской АЭС проведут спецобучение из-за утечки урана на заводе «Росатома»

Сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область) обучат тому, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, таких как разлив нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«На промплощадке Белоярской АЭС пройдут комплексные учения по готовности к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ДИПА. Помимо сотрудников АЭС, участие в учениях примут работники Свердловского центра «ЭКОСПАС» (филиал «Центра аварийно-спасательных и экологических операций»), СПСЧ №35 и сотрудники других организаций.
На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. Один человек погиб. Вс информация о ЧП — в материале URA.RU.
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