На Белоярской АЭС проведут спецобучение из-за утечки урана на заводе «Росатома» На Белоярской АЭС пройдут комплексные учения после случая с разгерметизацией баллона с ураном на УЭХК 19 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 + На промплощадке Белоярской АЭС пройдут учения по безопасности в случае ЧП Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область) обучат тому, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, таких как разлив нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На промплощадке Белоярской АЭС пройдут комплексные учения по готовности к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ДИПА. Помимо сотрудников АЭС, участие в учениях примут работники Свердловского центра «ЭКОСПАС» (филиал «Центра аварийно-спасательных и экологических операций»), СПСЧ №35 и сотрудники других организаций. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. Один человек погиб. Вс информация о ЧП — в материале URA.RU. Сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область) обучат тому, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, таких как разлив нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На промплощадке Белоярской АЭС пройдут комплексные учения по готовности к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ДИПА. Помимо сотрудников АЭС, участие в учениях примут работники Свердловского центра «ЭКОСПАС» (филиал «Центра аварийно-спасательных и экологических операций»), СПСЧ №35 и сотрудники других организаций. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. Один человек погиб. Вс информация о ЧП — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям