18 июля 2023

На Белоярской АЭС проведут спецобучение из-за утечки урана на заводе «Росатома»

На Белоярской АЭС пройдут комплексные учения после случая с разгерметизацией баллона с ураном на УЭХК
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, росэнергоатом, рабочие
На промплощадке Белоярской АЭС пройдут учения по безопасности в случае ЧП Фото:

Сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область) обучат тому, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, таких как разлив нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«На промплощадке Белоярской АЭС пройдут комплексные учения по готовности к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ДИПА. Помимо сотрудников АЭС, участие в учениях примут работники Свердловского центра «ЭКОСПАС» (филиал «Центра аварийно-спасательных и экологических операций»), СПСЧ №35 и сотрудники других организаций.

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. Один человек погиб. Вс информация о ЧП — в материале URA.RU.

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Сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область) обучат тому, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, таких как разлив нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На промплощадке Белоярской АЭС пройдут комплексные учения по готовности к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ДИПА. Помимо сотрудников АЭС, участие в учениях примут работники Свердловского центра «ЭКОСПАС» (филиал «Центра аварийно-спасательных и экологических операций»), СПСЧ №35 и сотрудники других организаций. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. Один человек погиб. Вс информация о ЧП — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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