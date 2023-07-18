18 июля 2023

В переходе у главного парка Екатеринбурга исчезнет граффити с ЧМ по футболу

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМ-2018. Футбольные болельщики перед 44 матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, флаг мексики, болельщики сборной мексики, мексика, mexico
Граффити с лучшими голами в истории футбола появилось в переходе в честь Кубка мира ФИФА Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Во время реконструкции перехода возле парка Маяковского в Екатеринбурге будет закрашено граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. Рисунок появился в 2018 году, когда в городе проходило мировое спортивное мероприятие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«Компания „Россети Урал“ планирует реконструировать всю световую составляющую, но помимо этого в переходе есть граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нашей задумке вместо него появится новый рисунок. Возможно, он будет посвящен парку или юбилею города, пусть это будет приятным сюрпризом», — сообщил директор ЦПКиО.

Ранее стало известно, что переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка.

Это граффити исчезнет из перехода в ближайший месяц
Это граффити исчезнет из перехода в ближайший месяц
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Во время реконструкции перехода возле парка Маяковского в Екатеринбурге будет закрашено граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. Рисунок появился в 2018 году, когда в городе проходило мировое спортивное мероприятие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «Компания „Россети Урал“ планирует реконструировать всю световую составляющую, но помимо этого в переходе есть граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нашей задумке вместо него появится новый рисунок. Возможно, он будет посвящен парку или юбилею города, пусть это будет приятным сюрпризом», — сообщил директор ЦПКиО. Ранее стало известно, что переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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