В переходе у главного парка Екатеринбурга исчезнет граффити с ЧМ по футболу

19 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Граффити с лучшими голами в истории футбола появилось в переходе в честь Кубка мира ФИФА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Во время реконструкции перехода возле парка Маяковского в Екатеринбурге будет закрашено граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. Рисунок появился в 2018 году, когда в городе проходило мировое спортивное мероприятие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «Компания „Россети Урал“ планирует реконструировать всю световую составляющую, но помимо этого в переходе есть граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нашей задумке вместо него появится новый рисунок. Возможно, он будет посвящен парку или юбилею города, пусть это будет приятным сюрпризом», — сообщил директор ЦПКиО. Ранее стало известно, что переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка. Это граффити исчезнет из перехода в ближайший месяц Фото: карта «2GIS»

Во время реконструкции перехода возле парка Маяковского в Екатеринбурге будет закрашено граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. Рисунок появился в 2018 году, когда в городе проходило мировое спортивное мероприятие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «Компания „Россети Урал“ планирует реконструировать всю световую составляющую, но помимо этого в переходе есть граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нашей задумке вместо него появится новый рисунок. Возможно, он будет посвящен парку или юбилею города, пусть это будет приятным сюрпризом», — сообщил директор ЦПКиО. Ранее стало известно, что переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка.