В переходе у главного парка Екатеринбурга исчезнет граффити с ЧМ по футболу

Во время реконструкции перехода возле парка Маяковского в Екатеринбурге будет закрашено граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. Рисунок появился в 2018 году, когда в городе проходило мировое спортивное мероприятие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.
«Компания „Россети Урал“ планирует реконструировать всю световую составляющую, но помимо этого в переходе есть граффити, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нашей задумке вместо него появится новый рисунок. Возможно, он будет посвящен парку или юбилею города, пусть это будет приятным сюрпризом», — сообщил директор ЦПКиО.
Ранее стало известно, что переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка.
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