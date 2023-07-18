18 июля 2023

В ХМАО подрядчик «Роснефти» увеличит сотрудникам зарплату

Нефтесервис «Экотон» будет платить рабочим на 5% больше
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В августе нефтяникам повысят зарплату Фото:

Подрядчик «Роснефти» из Пыть-Яха (ХМАО) — компания «Экотон» — в августе увеличит сотрудникам зарплату. В компании агентству сообщили, что повышение коснется оплаты труда рабочего персонала.

« Согласно приказу руководства, с 1 августа 2023 года произойдет увеличение заработной платы рабочего персонала на 5%. Также вырастет оплата труда мастеров по капитальному ремонту скважин (КРС), старших мастеров КРС и старших мастеров по сложным работам», — сообщили на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Экотон» отказалась от вахтовых автобусов. За проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация выплачивает вахтовикам денежную компенсацию.

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Подрядчик «Роснефти» из Пыть-Яха (ХМАО) — компания «Экотон» — в августе увеличит сотрудникам зарплату. В компании агентству сообщили, что повышение коснется оплаты труда рабочего персонала. « Согласно приказу руководства, с 1 августа 2023 года произойдет увеличение заработной платы рабочего персонала на 5%. Также вырастет оплата труда мастеров по капитальному ремонту скважин (КРС), старших мастеров КРС и старших мастеров по сложным работам», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Экотон» отказалась от вахтовых автобусов. За проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация выплачивает вахтовикам денежную компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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