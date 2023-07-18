В ХМАО подрядчик «Роснефти» увеличит сотрудникам зарплату

Нефтесервис «Экотон» будет платить рабочим на 5% больше

19 июля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В августе нефтяникам повысят зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подрядчик «Роснефти» из Пыть-Яха (ХМАО) — компания «Экотон» — в августе увеличит сотрудникам зарплату. В компании агентству сообщили, что повышение коснется оплаты труда рабочего персонала. « Согласно приказу руководства, с 1 августа 2023 года произойдет увеличение заработной платы рабочего персонала на 5%. Также вырастет оплата труда мастеров по капитальному ремонту скважин (КРС), старших мастеров КРС и старших мастеров по сложным работам», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Экотон» отказалась от вахтовых автобусов. За проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация выплачивает вахтовикам денежную компенсацию.

Подрядчик «Роснефти» из Пыть-Яха (ХМАО) — компания «Экотон» — в августе увеличит сотрудникам зарплату. В компании агентству сообщили, что повышение коснется оплаты труда рабочего персонала. « Согласно приказу руководства, с 1 августа 2023 года произойдет увеличение заработной платы рабочего персонала на 5%. Также вырастет оплата труда мастеров по капитальному ремонту скважин (КРС), старших мастеров КРС и старших мастеров по сложным работам», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Экотон» отказалась от вахтовых автобусов. За проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация выплачивает вахтовикам денежную компенсацию.