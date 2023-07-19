Свердловский краевед позвал Путина в Сысерть. Видео

19 июля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил краеведа Александра Савичева за вклад в туризм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский краевед Александр Савичев пригласил президента России Владимира Путина познакомиться с Сысертью. Об этом он заявил 19 июля во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», пишет департамент информполитики Свердловской области (ДИП). «Благодаря платформе „Россия — страна возможностей“ я создал Школу современного экскурсовода, и первые выпускники работают по всей стране. Хочется предложить вовлечь выпускников конкурса „Мастера гостеприимства“ к участию в форуме „Россия“, который состоится на ВДНХ, там каждый будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть, приглашаю вас в гости», — цитирует ДИП слова Савичева в telegram-канале. Владимир Путин, отвечая Савичеву, отметил, что внутренний туризм в России имеет характер взрывного роста. Об этом ему заявил председатель правительства Михаил Мишустин. «Государство обращает внимание на развитие инфраструктуры, но это происходит благодаря таким людям, как вы, [Александр]», — добавил президент. Он пожелал Савичеву успехов и поблагодарил за приглашение.

Свердловский краевед Александр Савичев пригласил президента России Владимира Путина познакомиться с Сысертью. Об этом он заявил 19 июля во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», пишет департамент информполитики Свердловской области (ДИП). «Благодаря платформе „Россия — страна возможностей“ я создал Школу современного экскурсовода, и первые выпускники работают по всей стране. Хочется предложить вовлечь выпускников конкурса „Мастера гостеприимства“ к участию в форуме „Россия“, который состоится на ВДНХ, там каждый будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть, приглашаю вас в гости», — цитирует ДИП слова Савичева в telegram-канале. Владимир Путин, отвечая Савичеву, отметил, что внутренний туризм в России имеет характер взрывного роста. Об этом ему заявил председатель правительства Михаил Мишустин. «Государство обращает внимание на развитие инфраструктуры, но это происходит благодаря таким людям, как вы, [Александр]», — добавил президент. Он пожелал Савичеву успехов и поблагодарил за приглашение.