Марочко: ВС РФ отбивают Харьковскую область

Марочко: ВС РФ создают плацдарм на отбитых у ВСУ позициях в Харьковской области
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Многие позиции были практически уничтожены артиллерией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отбивают у Вооруженных сил Украины позиции в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей», — сказал Марочко РИА Новости. Он отметил, что многие из позиций противника были практически уничтожены артиллерией и авиацией РФ.

По словам Марочко, за несколько суток ВС РФ удалось продвинуться внутрь обороны противника и по линии фронта. Сейчас создаются плацдарм для дальнейшего продвижения российской армии и укрепления на бывших позициях украинских войск.

Ранее Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, ВСУ стягивает дополнительные силы и технику в Купянск, передает «Национальная служба новостей».

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Российские военные отбивают у Вооруженных сил Украины позиции в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей», — сказал Марочко РИА Новости. Он отметил, что многие из позиций противника были практически уничтожены артиллерией и авиацией РФ. По словам Марочко, за несколько суток ВС РФ удалось продвинуться внутрь обороны противника и по линии фронта. Сейчас создаются плацдарм для дальнейшего продвижения российской армии и укрепления на бывших позициях украинских войск. Ранее Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, ВСУ стягивает дополнительные силы и технику в Купянск, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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