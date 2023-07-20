Марочко: ВС РФ отбивают Харьковскую область

Марочко: ВС РФ создают плацдарм на отбитых у ВСУ позициях в Харьковской области

20 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Многие позиции были практически уничтожены артиллерией Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отбивают у Вооруженных сил Украины позиции в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей», — сказал Марочко РИА Новости. Он отметил, что многие из позиций противника были практически уничтожены артиллерией и авиацией РФ. По словам Марочко, за несколько суток ВС РФ удалось продвинуться внутрь обороны противника и по линии фронта. Сейчас создаются плацдарм для дальнейшего продвижения российской армии и укрепления на бывших позициях украинских войск. Ранее Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, ВСУ стягивает дополнительные силы и технику в Купянск, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные отбивают у Вооруженных сил Украины позиции в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей», — сказал Марочко РИА Новости. Он отметил, что многие из позиций противника были практически уничтожены артиллерией и авиацией РФ. По словам Марочко, за несколько суток ВС РФ удалось продвинуться внутрь обороны противника и по линии фронта. Сейчас создаются плацдарм для дальнейшего продвижения российской армии и укрепления на бывших позициях украинских войск. Ранее Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, ВСУ стягивает дополнительные силы и технику в Купянск, передает «Национальная служба новостей».