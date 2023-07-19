Пермякам предлагают купить офис и получить салон красоты в подарок. Фото

20 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Салон красоты продается за 13,9 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми выставлены на продажу офисные помещения, расположенные в отдельно стоящем здании. Бонусом к покупке прилагается юрлицо ООО «Идеал Лик» с действующей медицинской лицензией на оказание косметологических услуг. «Продается офис салона косметологии в историческом центре Мотовилихинского района. Расположен рядом с ТЦ „Агат“ в малоэтажном кирпичном здании 2006 года постройки от застройщика ПЗСП. Есть компания с медицинской лицензией без долгов, которую отдаем в дар. Продажа напрямую от собственника — физического лица», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что офис выполнен по кабинетной системе, имеет просторный холл. Снаружи есть большая бесплатная парковка. Поблизости расположены остановки общественного транспорта. Цена актива — 13,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 51 млн рублей продаются помещения, арендованные клиникой IME, которая специализируется на anti-age терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Салон красоты расположен в месте с активным пешеходным трафиком Фото: сайт «Авито»

В Перми выставлены на продажу офисные помещения, расположенные в отдельно стоящем здании. Бонусом к покупке прилагается юрлицо ООО «Идеал Лик» с действующей медицинской лицензией на оказание косметологических услуг. «Продается офис салона косметологии в историческом центре Мотовилихинского района. Расположен рядом с ТЦ „Агат“ в малоэтажном кирпичном здании 2006 года постройки от застройщика ПЗСП. Есть компания с медицинской лицензией без долгов, которую отдаем в дар. Продажа напрямую от собственника — физического лица», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что офис выполнен по кабинетной системе, имеет просторный холл. Снаружи есть большая бесплатная парковка. Поблизости расположены остановки общественного транспорта. Цена актива — 13,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 51 млн рублей продаются помещения, арендованные клиникой IME, которая специализируется на anti-age терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма.