В Перми выставлены на продажу офисные помещения, расположенные в отдельно стоящем здании. Бонусом к покупке прилагается юрлицо ООО «Идеал Лик» с действующей медицинской лицензией на оказание косметологических услуг.
«Продается офис салона косметологии в историческом центре Мотовилихинского района. Расположен рядом с ТЦ „Агат“ в малоэтажном кирпичном здании 2006 года постройки от застройщика ПЗСП. Есть компания с медицинской лицензией без долгов, которую отдаем в дар. Продажа напрямую от собственника — физического лица», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что офис выполнен по кабинетной системе, имеет просторный холл. Снаружи есть большая бесплатная парковка. Поблизости расположены остановки общественного транспорта. Цена актива — 13,9 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 51 млн рублей продаются помещения, арендованные клиникой IME, которая специализируется на anti-age терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма.
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