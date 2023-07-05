В Перми за 51 млн рублей продается клиника по борьбе со старением. Фото 06 июля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + Новый собственник помещений может продлить договор аренды с владельцами клиники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Перми выставлены на продажу площади, арендованные клиникой IME, которая специализируется на аnti-аge терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Объект недвижимости продается на сайте «Авито» за 51 млн рублей. «Универсальное помещение с дизайнерским ремонтом в деловом центре города, расположенное в квартале между улицами Пушкина и Луначарского. Возможно использовать под офис, обучающий центр, медицинское или образовательное учреждение. Цена — 51 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что объект оборудован собственной парковкой со шлагбаумом. Сдачу помещений в аренду продавец не рассматривает. Он пояснил, что новый собственник сможет при желании продлить договор с владельцами медклиники. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу популярная фитнес-студия «Спайн». Цена готового бизнеса — восемь миллионов рублей. Клиника оборудована финской сауной и бассейном с гидромассажем В центре Перми выставлены на продажу площади, арендованные клиникой IME, которая специализируется на аnti-аge терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Объект недвижимости продается на сайте «Авито» за 51 млн рублей. «Универсальное помещение с дизайнерским ремонтом в деловом центре города, расположенное в квартале между улицами Пушкина и Луначарского. Возможно использовать под офис, обучающий центр, медицинское или образовательное учреждение. Цена — 51 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что объект оборудован собственной парковкой со шлагбаумом. Сдачу помещений в аренду продавец не рассматривает. Он пояснил, что новый собственник сможет при желании продлить договор с владельцами медклиники. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу популярная фитнес-студия «Спайн». Цена готового бизнеса — восемь миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям