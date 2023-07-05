05 июля 2023

В Перми за 51 млн рублей продается клиника по борьбе со старением. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, микроскоп, исследование, медицинское учреждение, изучение
Новый собственник помещений может продлить договор аренды с владельцами клиники Фото:

В центре Перми выставлены на продажу площади, арендованные клиникой IME, которая специализируется на аnti-аge терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Объект недвижимости продается на сайте «Авито» за 51 млн рублей.

«Универсальное помещение с дизайнерским ремонтом в деловом центре города, расположенное в квартале между улицами Пушкина и Луначарского. Возможно использовать под офис, обучающий центр, медицинское или образовательное учреждение. Цена — 51 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже.

Уточняется, что объект оборудован собственной парковкой со шлагбаумом. Сдачу помещений в аренду продавец не рассматривает. Он пояснил, что новый собственник сможет при желании продлить договор с владельцами медклиники.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу популярная фитнес-студия «Спайн». Цена готового бизнеса — восемь миллионов рублей.

Клиника оборудована финской сауной и бассейном с гидромассажем
Клиника оборудована финской сауной и бассейном с гидромассажем

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В центре Перми выставлены на продажу площади, арендованные клиникой IME, которая специализируется на аnti-аge терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Объект недвижимости продается на сайте «Авито» за 51 млн рублей. «Универсальное помещение с дизайнерским ремонтом в деловом центре города, расположенное в квартале между улицами Пушкина и Луначарского. Возможно использовать под офис, обучающий центр, медицинское или образовательное учреждение. Цена — 51 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что объект оборудован собственной парковкой со шлагбаумом. Сдачу помещений в аренду продавец не рассматривает. Он пояснил, что новый собственник сможет при желании продлить договор с владельцами медклиники. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу популярная фитнес-студия «Спайн». Цена готового бизнеса — восемь миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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