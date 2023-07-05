В центре Перми выставлены на продажу площади, арендованные клиникой IME, которая специализируется на аnti-аge терапии. Она подразумевает замедление процессов старения организма. Объект недвижимости продается на сайте «Авито» за 51 млн рублей.
«Универсальное помещение с дизайнерским ремонтом в деловом центре города, расположенное в квартале между улицами Пушкина и Луначарского. Возможно использовать под офис, обучающий центр, медицинское или образовательное учреждение. Цена — 51 млн рублей», — сообщается в объявлении о продаже.
Уточняется, что объект оборудован собственной парковкой со шлагбаумом. Сдачу помещений в аренду продавец не рассматривает. Он пояснил, что новый собственник сможет при желании продлить договор с владельцами медклиники.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу популярная фитнес-студия «Спайн». Цена готового бизнеса — восемь миллионов рублей.
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