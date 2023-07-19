В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

20 июля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Ливни, ветер и град обещают синоптики челябинцам 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинской области и ее столице 20 июля угрожают сильные дожди, град, грозы и шквальный ветер. Синоптики регионального ЦГМС повторили объявленное вчера штормовое предупреждение. «В ближайший час и до конца дня 20 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Вероятен град, местами крупный, и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в тексте предупреждения. Накануне в ряде муниципалитетов прошли сильные дожди и град. Гроза, разразившаяся в Челябинске, была столь сильной, что ряд дорог и тротуаров в буквальном смысле ушел под воду. На улице Валдайской внедорожник Renault Duster при попытке проехать под мостом просто утонул. Водителю удалось спастись, а машину вытаскивали спасатели МЧС в гидрокостюмах. Произошедшее стало поводом для разбирательства. Губернатор Алексей Текслер поручил мэру Челябинска Наталье Котовой разработать предложения по реконструкции ливневой канализации в областном центре.

Челябинской области и ее столице 20 июля угрожают сильные дожди, град, грозы и шквальный ветер. Синоптики регионального ЦГМС повторили объявленное вчера штормовое предупреждение. «В ближайший час и до конца дня 20 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Вероятен град, местами крупный, и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в тексте предупреждения. Накануне в ряде муниципалитетов прошли сильные дожди и град. Гроза, разразившаяся в Челябинске, была столь сильной, что ряд дорог и тротуаров в буквальном смысле ушел под воду. На улице Валдайской внедорожник Renault Duster при попытке проехать под мостом просто утонул. Водителю удалось спастись, а машину вытаскивали спасатели МЧС в гидрокостюмах. Произошедшее стало поводом для разбирательства. Губернатор Алексей Текслер поручил мэру Челябинска Наталье Котовой разработать предложения по реконструкции ливневой канализации в областном центре.