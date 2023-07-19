Уровень воды под мостом на улице Валдайской вырос на глазах (фото из архива) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду во время прошедшей в Челябинске 19 июля грозы. Кадры спасательной операции опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном „капкане“. Водителю удалось благополучно выбраться, а вот машине повезло меньше. На выручку пришли специалисты 5-й пожарно-спасательной части. Они успешно отбуксировали легковушку», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Гроза, сопровождаемая сильнейшим ливнем, разразилась в Челябинске спустя час после экстренного предупреждения синоптиков. Часть улиц оказалась затопленной, ливневка не справилась с таким объемом воды. Жертвой такого инцидента на улице Валдайской чуть не стал водитель «Дастера».

До конца недели дожди и грозы в регионе не прекратятся. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков, однако уже очевидно, что возможностей ливневки не хватает. Губернатор Алексей Текслер распорядился подготовить предложения по исправлению ситуации.