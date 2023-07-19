МЧС показало эвакуацию утонувшего на дороге Челябинска автомобиля. Видео

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Ливень. Челябинск., потоп
Уровень воды под мостом на улице Валдайской вырос на глазах (фото из архива) Фото:

Специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду во время прошедшей в Челябинске 19 июля грозы. Кадры спасательной операции опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном „капкане“. Водителю удалось благополучно выбраться, а вот машине повезло меньше. На выручку пришли специалисты 5-й пожарно-спасательной части. Они успешно отбуксировали легковушку», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Гроза, сопровождаемая сильнейшим ливнем, разразилась в Челябинске спустя час после экстренного предупреждения синоптиков. Часть улиц оказалась затопленной, ливневка не справилась с таким объемом воды. Жертвой такого инцидента на улице Валдайской чуть не стал водитель «Дастера».

До конца недели дожди и грозы в регионе не прекратятся. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков, однако уже очевидно, что возможностей ливневки не хватает. Губернатор Алексей Текслер распорядился подготовить предложения по исправлению ситуации.

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Специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду во время прошедшей в Челябинске 19 июля грозы. Кадры спасательной операции опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном „капкане“. Водителю удалось благополучно выбраться, а вот машине повезло меньше. На выручку пришли специалисты 5-й пожарно-спасательной части. Они успешно отбуксировали легковушку», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Гроза, сопровождаемая сильнейшим ливнем, разразилась в Челябинске спустя час после экстренного предупреждения синоптиков. Часть улиц оказалась затопленной, ливневка не справилась с таким объемом воды. Жертвой такого инцидента на улице Валдайской чуть не стал водитель «Дастера». До конца недели дожди и грозы в регионе не прекратятся. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков, однако уже очевидно, что возможностей ливневки не хватает. Губернатор Алексей Текслер распорядился подготовить предложения по исправлению ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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