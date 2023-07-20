Бастрыкин поручил предоставить доклад о работе мужского спа-салона в Челябинске

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин требует разобраться с незаконным спа-салоном в Челябинске Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с работой мужского спа-салона в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата, до председателя довели, что под видом салона мужчинам оказывают услуги интимного характера.

«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Челябинске в многоквартирном доме работает мужской спа-салон, в котором якобы делают массаж, но местные жители считают, что в данном помещении оказывают услуги интимного характера. Глава ведомства поручил Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что первые шаги по восстановлению прав жителей многоквартирного дома созданы. По факту организации борделя в СКР по региону расследуется уголовное дело.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с работой мужского спа-салона в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата, до председателя довели, что под видом салона мужчинам оказывают услуги интимного характера. «В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Челябинске в многоквартирном доме работает мужской спа-салон, в котором якобы делают массаж, но местные жители считают, что в данном помещении оказывают услуги интимного характера. Глава ведомства поручил Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что первые шаги по восстановлению прав жителей многоквартирного дома созданы. По факту организации борделя в СКР по региону расследуется уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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