Бастрыкин поручил предоставить доклад о работе мужского спа-салона в Челябинске

Александр Бастрыкин требует разобраться с незаконным спа-салоном в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с работой мужского спа-салона в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата, до председателя довели, что под видом салона мужчинам оказывают услуги интимного характера.

«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Челябинске в многоквартирном доме работает мужской спа-салон, в котором якобы делают массаж, но местные жители считают, что в данном помещении оказывают услуги интимного характера. Глава ведомства поручил Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что первые шаги по восстановлению прав жителей многоквартирного дома созданы. По факту организации борделя в СКР по региону расследуется уголовное дело.