Американский автомобиль стал самым продаваемым в Челябинской области

В Челябинской области автомобиль Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», в апреле — июне продажи иностранных брендов выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности.
«В Челябинской области самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. В апреле — июне продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена иномарки с пробегом в области составила 640 тысяч рублей», — рассказали в «Авито».
Средний чек отстает от федеральных показателей. В среднем по РФ стоимость выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом, достигнув 800 тысяч рублей. В Челябинской области покупатели чаще всего предпочитали покупать подержанные иномарки, на долю которых пришлось 70,4% продаж.
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