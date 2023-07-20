20 июля 2023

Американский автомобиль стал самым продаваемым в Челябинской области

«Авито Авто»: Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой с пробегом в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., рено, автосалон, ниссан
Среди подержанных авто челябинцы покупают чаще всего иномарки Фото:

В Челябинской области автомобиль Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», в апреле — июне продажи иностранных брендов выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности.

«В Челябинской области самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. В апреле — июне продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена иномарки с пробегом в области составила 640 тысяч рублей», — рассказали в «Авито».

Средний чек отстает от федеральных показателей. В среднем по РФ стоимость выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом, достигнув 800 тысяч рублей. В Челябинской области покупатели чаще всего предпочитали покупать подержанные иномарки, на долю которых пришлось 70,4% продаж.

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В Челябинской области автомобиль Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», в апреле — июне продажи иностранных брендов выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности. «В Челябинской области самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. В апреле — июне продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена иномарки с пробегом в области составила 640 тысяч рублей», — рассказали в «Авито». Средний чек отстает от федеральных показателей. В среднем по РФ стоимость выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом, достигнув 800 тысяч рублей. В Челябинской области покупатели чаще всего предпочитали покупать подержанные иномарки, на долю которых пришлось 70,4% продаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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