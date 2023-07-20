Американский автомобиль стал самым продаваемым в Челябинской области

«Авито Авто»: Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой с пробегом в Челябинской области

21 июля 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Среди подержанных авто челябинцы покупают чаще всего иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области автомобиль Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», в апреле — июне продажи иностранных брендов выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности. «В Челябинской области самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. В апреле — июне продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена иномарки с пробегом в области составила 640 тысяч рублей», — рассказали в «Авито». Средний чек отстает от федеральных показателей. В среднем по РФ стоимость выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом, достигнув 800 тысяч рублей. В Челябинской области покупатели чаще всего предпочитали покупать подержанные иномарки, на долю которых пришлось 70,4% продаж.

В Челябинской области автомобиль Ford Focus возглавил рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», в апреле — июне продажи иностранных брендов выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности. «В Челябинской области самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. В апреле — июне продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена иномарки с пробегом в области составила 640 тысяч рублей», — рассказали в «Авито». Средний чек отстает от федеральных показателей. В среднем по РФ стоимость выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом, достигнув 800 тысяч рублей. В Челябинской области покупатели чаще всего предпочитали покупать подержанные иномарки, на долю которых пришлось 70,4% продаж.