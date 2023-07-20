20 июля 2023

В Свердловской области девочкам, лишившихся родителей в пожаре, купили квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки, оставшиеся без родителей из-за пожара, получили новую квартиру Фото:

В декабре 2022 года в селе Андреевка (Свердловская область) из-за крупного пожара в доме Даша и Диана лишились отца и матери. Сестры остались совсем одни, а дом восстановить не получилось. Поэтому учредители Фонда святой Екатерины купили им новую квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.

Из-за короткого замыкания загорелась баня, а за ней и дом. Эта трагедия унесла жизнь отца и матери Даши и Дианы, которых по счастливой случайности не оказалось дома. «Мы не были готовы к тому, что нам придется организовывать похороны. Была финансовая поддержка с разных уголков России. На эти деньги мы похоронили родителей», — сказала одна из сестер.

Восстановить дом не удалось. Учредители Фонда святой Екатерины приобрели Даши и Диане новую двухкомнатную квартиру рядом со школой и детскими секциями. В настоящее время сестры обустраивают жилье мебелью и делают мелкий ремонт. «Девочки столкнулись со страшной бедой. Учредители Фонда святой Екатерины не смогли пройти мимо и помогли им купить новую квартиру. Надеюсь, в новых стенах сестер ждет новая счастливая жизнь», — отметила замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Также возле нового дома Даши и Дианы расположен храм Архангела Михаила, который из руин восстановил Фонд святой Екатерины.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге заканчивают строительство пансионата для детей с онкологией. В реализации проекта приняли участие учредители Фонда святой Екатерины.

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В декабре 2022 года в селе Андреевка (Свердловская область) из-за крупного пожара в доме Даша и Диана лишились отца и матери. Сестры остались совсем одни, а дом восстановить не получилось. Поэтому учредители Фонда святой Екатерины купили им новую квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда. Из-за короткого замыкания загорелась баня, а за ней и дом. Эта трагедия унесла жизнь отца и матери Даши и Дианы, которых по счастливой случайности не оказалось дома. «Мы не были готовы к тому, что нам придется организовывать похороны. Была финансовая поддержка с разных уголков России. На эти деньги мы похоронили родителей», — сказала одна из сестер. Восстановить дом не удалось. Учредители Фонда святой Екатерины приобрели Даши и Диане новую двухкомнатную квартиру рядом со школой и детскими секциями. В настоящее время сестры обустраивают жилье мебелью и делают мелкий ремонт. «Девочки столкнулись со страшной бедой. Учредители Фонда святой Екатерины не смогли пройти мимо и помогли им купить новую квартиру. Надеюсь, в новых стенах сестер ждет новая счастливая жизнь», — отметила замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Также возле нового дома Даши и Дианы расположен храм Архангела Михаила, который из руин восстановил Фонд святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге заканчивают строительство пансионата для детей с онкологией. В реализации проекта приняли участие учредители Фонда святой Екатерины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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