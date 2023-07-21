На поездах из Челябинска в Екатеринбург увеличат количество вагонов

21 июля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Между Челябинском и Екатеринбургом будут курсировать составы с тремя вагонами вместо двух Фото: Антон Белицкий © URA.RU Поезд из Челябинска в Екатеринбург и обратно будет уходить с увеличенным количеством вагонов. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), изменения начнут действовать с 22 июля. «В связи с большой популярностью маршрута увеличиваем количество вагонов в пригородных поездах Челябинск — Екатеринбург. С 22 июля ежедневно пригородные поезда будут курсировать тремя вагонами вместо обычных двух», — отметили в ЮУЖД. Количество вагонов увеличат на рейсах № 7123/7125 Челябинск — Екатеринбург с отправлением в 6:39 и №7126/7124 Екатеринбург — Челябинск, который отправляется в 18 часов. На маршруте задействуют подвижной состав РА-2. В то же время на рейсах № 7120/7122 с отправлением поезда из Екатеринбурга в 08:36 и № 7121/7119 с отправлением из Челябинска в 19:06, как и прежде, продолжит курсировать рельсовый автобус РА-3 «Орлан» с двумя вагонами. В июне сотрудники Уральской транспортной прокуратуры назначали проверку из-за сообщений о давке в «Орлане». В ответ на нарекания руководство ЮУЖД добавило на время праздников до 13 июня дополнительный вагон.

Поезд из Челябинска в Екатеринбург и обратно будет уходить с увеличенным количеством вагонов. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), изменения начнут действовать с 22 июля. «В связи с большой популярностью маршрута увеличиваем количество вагонов в пригородных поездах Челябинск — Екатеринбург. С 22 июля ежедневно пригородные поезда будут курсировать тремя вагонами вместо обычных двух», — отметили в ЮУЖД. Количество вагонов увеличат на рейсах № 7123/7125 Челябинск — Екатеринбург с отправлением в 6:39 и №7126/7124 Екатеринбург — Челябинск, который отправляется в 18 часов. На маршруте задействуют подвижной состав РА-2. В то же время на рейсах № 7120/7122 с отправлением поезда из Екатеринбурга в 08:36 и № 7121/7119 с отправлением из Челябинска в 19:06, как и прежде, продолжит курсировать рельсовый автобус РА-3 «Орлан» с двумя вагонами. В июне сотрудники Уральской транспортной прокуратуры назначали проверку из-за сообщений о давке в «Орлане». В ответ на нарекания руководство ЮУЖД добавило на время праздников до 13 июня дополнительный вагон.