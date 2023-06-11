Прокуратура проверит информацию о давке в «Орлане» из Челябинска в Екатеринбург

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о давке в рельсовом автобусе «Орлан», которая возникла на рейсе из Челябинска в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.
«В СМИ появились публикации о некачественном оказании услуг пассажирам рельсового автобуса „Орлан“ по причине продажи билетов с превышением количества мест для сидения. Проводится проверка исполнения перевозчиком АО „Свердловская пригородная компания“ требований законодательства в области защиты прав потребителей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СПК сообщала, что в состав «Орлана» добавлен дополнительный вагон «в связи с большой популярностью маршрута». Увеличенный состав будет курсировать до 13 июня.
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