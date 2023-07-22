22 июля 2023

Spiegel раскрыл новую тактику ВСУ из-за провала наступления

Spiegel: ВСУ пришлось использовать новую тактику контрнаступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
Cмена тактики помогла ВСУ уменьшить потери, но не добиться крупных достижений Фото:
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Из-за больших потерь Украина начала использовать новую тактику, выпуская большое количество снарядов и продвигаясь пешком небольшими группами. Об этом пишут в немецкой прессе.

«Из-за больших потерь в людях и технике, украинская армия взяла паузу и теперь придерживается другой тактики: она выпускает большое количество снарядов и продвигается пешком небольшими пехотными группами», — написали в статье немецкого журнала Der Spiegel. Там отмечают, что Киев поменял тактику из-за того, что Западные советники рекомендовали украинцам наступать массированно и быстро, используя одновременно роды войск: пехоту, танки, артиллерию, однако это привело к потерям.

Как пишут в статье, смена тактики помогла Вооруженным силам Украины уменьшить потери, однако крупных достижений добиться не удалось. По словам авторов, это расстраивает не только Белый дом, но и многих военных экспертов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тактике ВСУ. По его словам, украинские войска пользуются тактикой «мясных штурмов», разминируя поля ценой собственных жизней, передает «Национальная служба новостей».

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Из-за больших потерь Украина начала использовать новую тактику, выпуская большое количество снарядов и продвигаясь пешком небольшими группами. Об этом пишут в немецкой прессе. «Из-за больших потерь в людях и технике, украинская армия взяла паузу и теперь придерживается другой тактики: она выпускает большое количество снарядов и продвигается пешком небольшими пехотными группами», — написали в статье немецкого журнала Der Spiegel. Там отмечают, что Киев поменял тактику из-за того, что Западные советники рекомендовали украинцам наступать массированно и быстро, используя одновременно роды войск: пехоту, танки, артиллерию, однако это привело к потерям. Как пишут в статье, смена тактики помогла Вооруженным силам Украины уменьшить потери, однако крупных достижений добиться не удалось. По словам авторов, это расстраивает не только Белый дом, но и многих военных экспертов. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тактике ВСУ. По его словам, украинские войска пользуются тактикой «мясных штурмов», разминируя поля ценой собственных жизней, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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