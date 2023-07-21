21 июля 2023

В Британии раскрыли последнюю возможную тактику ВСУ при наступлении

Британский полковник в отставке Кемп: единственный вариант ВСУ при наступлении — идти в лобовые атаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Киеву остается только идти напролом при наступлении, сказал Ричард Кемп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единственный вариант, который остался у ВСУ в наступлении — пойти в лобовые атаки на хорошо защищенные оборонительные позиции РФ. Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп.

По словам отставного полковника, Россия усилила свою армию и возвела обширные оборонительные позиции. «Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — написал Ричард Кемп в статье для газеты The Telegraph. Он заявил, что такой исход наступления делает Украину «уязвимой» в глазах Запада.

Киев начал наступление 4 июня. За все время операции украинская армия не смогла добиться желаемых успехов, а все попытки прорвать российскую оборону закончились провалом. Недавно стало известно, что Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, пишет RT.

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Единственный вариант, который остался у ВСУ в наступлении — пойти в лобовые атаки на хорошо защищенные оборонительные позиции РФ. Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп. По словам отставного полковника, Россия усилила свою армию и возвела обширные оборонительные позиции. «Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — написал Ричард Кемп в статье для газеты The Telegraph. Он заявил, что такой исход наступления делает Украину «уязвимой» в глазах Запада. Киев начал наступление 4 июня. За все время операции украинская армия не смогла добиться желаемых успехов, а все попытки прорвать российскую оборону закончились провалом. Недавно стало известно, что Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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