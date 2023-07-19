Российский боец раскрыл тактику, применяемую под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ применяют тактику «огневой колесницы» на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир зенитного расчета.
«Сейчас работаем по принципу „огневой колесницы“, когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — рассказал зенитчик, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что военнослужащие работают под Авдеевкой постоянно для того, чтобы держать противника в напряжении.
По словам зенитчика, военные не испытывают нехватки боеприпасов. К тому же, используемое оружие очень эффективное: за минуту ВС РФ выпускает около 400 снарядов с одной машины по украинским позициям.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сменили тактику наступления на запорожском направлении. По его словам, войска перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта.
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