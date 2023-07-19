Российский боец раскрыл тактику, применяемую под Авдеевкой

Российский военный: ВС РФ применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Военные работают под Авдеевкой постоянно для того, чтобы держать противника в напряжении Фото:
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Вооруженные силы РФ применяют тактику «огневой колесницы» на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир зенитного расчета.

«Сейчас работаем по принципу „огневой колесницы“, когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — рассказал зенитчик, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что военнослужащие работают под Авдеевкой постоянно для того, чтобы держать противника в напряжении.

По словам зенитчика, военные не испытывают нехватки боеприпасов. К тому же, используемое оружие очень эффективное: за минуту ВС РФ выпускает около 400 снарядов с одной машины по украинским позициям.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сменили тактику наступления на запорожском направлении. По его словам, войска перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта.

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Вооруженные силы РФ применяют тактику «огневой колесницы» на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир зенитного расчета. «Сейчас работаем по принципу „огневой колесницы“, когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — рассказал зенитчик, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что военнослужащие работают под Авдеевкой постоянно для того, чтобы держать противника в напряжении. По словам зенитчика, военные не испытывают нехватки боеприпасов. К тому же, используемое оружие очень эффективное: за минуту ВС РФ выпускает около 400 снарядов с одной машины по украинским позициям. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сменили тактику наступления на запорожском направлении. По его словам, войска перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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