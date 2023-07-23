Рогозин рассказал о российских бойцах, готовых обороняться лопатками и ножами

Рогозин: солдаты РФ одержали победу в боях над ВСУ, имея только ножи и саперные лопатки

23 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ победили в боях с ВСУ при помощи саперных лопаток и ножей, отметил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе боев на фронте спецоперации, российские солдаты одной из рот оказались без боеприпасов против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда они достали ножи и саперные лопатки, готовясь встретить врага, но тот отступил. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Одна из наших рот израсходовала весь боезапас в ходе ожесточенного боя. <…> Бойцы ВС РФ достали саперные лопатки и ножи, готовясь встретить <…> врага. Но он в последний момент дрогнул и откатился назад, оставив на поле боя свою технику и убитых штурмовиков», — сообщил Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что российские солдаты потратили все боеприпасы, уничтожая американские танки Bradley. По итогу к бойцам роты подоспело подкрепление и бой закончился победой ВС РФ. ВСУ продолжают проводить контрнаступление, начатое 4 июня. В боях с российскими солдатами они теряют западную технику и своих людей. В рамках наступление, украинские солдаты также пытаются проводить диверсии, но эти попытки пресекаются. Только в боях за Антоновский мост в Херсонской области ВСУ потеряли не менее ста человек личного состава.

В ходе боев на фронте спецоперации, российские солдаты одной из рот оказались без боеприпасов против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда они достали ножи и саперные лопатки, готовясь встретить врага, но тот отступил. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Одна из наших рот израсходовала весь боезапас в ходе ожесточенного боя. <…> Бойцы ВС РФ достали саперные лопатки и ножи, готовясь встретить <…> врага. Но он в последний момент дрогнул и откатился назад, оставив на поле боя свою технику и убитых штурмовиков», — сообщил Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что российские солдаты потратили все боеприпасы, уничтожая американские танки Bradley. По итогу к бойцам роты подоспело подкрепление и бой закончился победой ВС РФ. ВСУ продолжают проводить контрнаступление, начатое 4 июня. В боях с российскими солдатами они теряют западную технику и своих людей. В рамках наступление, украинские солдаты также пытаются проводить диверсии, но эти попытки пресекаются. Только в боях за Антоновский мост в Херсонской области ВСУ потеряли не менее ста человек личного состава.