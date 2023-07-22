22 июля 2023

Мэр мобилизовал свердловчан на поиски пропавшего в лесу пенсионера

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов собирает людей на поиски мужчины (архивное фото) Фото:

В лесах Сухого Лога (Свердловская область) 21 июля потерялся 84-летний пенсионер, который ушел за грибами и ягодами. Мэр города Рафаил Мингалимов призвал добровольцев откликнуться на поиски мужчины.

«Сухоложцы, нужно объединиться! 21 июля 84-летний пенсионер из Сухого Лога ушел в лес за ягодами, грибами и не вернулся. Нужны волонтеры для поиска заблудившегося в лесу человека», — написал Мингалимов в соцсети «ВКонтакте». Сбор волонтеров происходит в селе Новопышминское у автомобильного моста.

Обновлено в 19:56 (17:56 МСК):

Волонтеры нашли мужчину. «Он жив и здоров», — отметил URA.RU один из спасателей.

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В лесах Сухого Лога (Свердловская область) 21 июля потерялся 84-летний пенсионер, который ушел за грибами и ягодами. Мэр города Рафаил Мингалимов призвал добровольцев откликнуться на поиски мужчины. «Сухоложцы, нужно объединиться! 21 июля 84-летний пенсионер из Сухого Лога ушел в лес за ягодами, грибами и не вернулся. Нужны волонтеры для поиска заблудившегося в лесу человека», — написал Мингалимов в соцсети «ВКонтакте». Сбор волонтеров происходит в селе Новопышминское у автомобильного моста. Обновлено в 19:56 (17:56 МСК): Волонтеры нашли мужчину. «Он жив и здоров», — отметил URA.RU один из спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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