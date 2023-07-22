Мэр мобилизовал свердловчан на поиски пропавшего в лесу пенсионера

Мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов собирает людей на поиски мужчины (архивное фото)
В лесах Сухого Лога (Свердловская область) 21 июля потерялся 84-летний пенсионер, который ушел за грибами и ягодами. Мэр города Рафаил Мингалимов призвал добровольцев откликнуться на поиски мужчины.
«Сухоложцы, нужно объединиться! 21 июля 84-летний пенсионер из Сухого Лога ушел в лес за ягодами, грибами и не вернулся. Нужны волонтеры для поиска заблудившегося в лесу человека», — написал Мингалимов в соцсети «ВКонтакте». Сбор волонтеров происходит в селе Новопышминское у автомобильного моста.
Обновлено в 19:56 (17:56 МСК):
Волонтеры нашли мужчину. «Он жив и здоров», — отметил URA.RU один из спасателей.
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